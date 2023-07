Su Canale 5 proseguono le avventure della soap opera turca Terra Amara che dovrebbe chiudere i battenti entro la stagione televisiva 2024. Nelle nuove puntate, Fikret Fekeli (Furkan Palali) per non accantonare la sua vendetta contro il fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis) metterà fine al suo rapporto amoroso con Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), deludendola.

Demir invece picchierà ancora una volta il suo dipendente Gaffur Taskin (Bulent Polet), quando apprenderà che si è macchiato le mani di sangue.

Trame turche, Terra amara: Demir e Saniye scoprono che Gaffur ha ucciso Hatip

Gli spoiler sui prossimi episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, raccontano che Gaffur si troverà in una scomoda posizione a causa di Behice (Esra Dermancioglu). Quest'ultima, quando il capomastro scoprirà che Hunkar (Vahide Perçin) è morta per mano sua, minaccerà di denunciarlo per l’uccisione di Hatip Tellidere (Mehmet Polat). La signora Hekimoglu dopo essersi trasferita nella tenuta che apparteneva a Sermin (Sibel Taşçıoğlu), costringerà Gaffur a eseguire ogni suo ordine insospettendo la moglie Saniye (Selin Yeninci). Quest’ultima stufa dell’insolito comportamento del marito, lo metterà alle strette per fargli vuotare il sacco: in tale circostanza Gaffur rivelerà a Saniye di aver ucciso Hatip erroneamente.

Saniye convincerà il consorte a confessare il suo delitto al loro padrone Demir, con il timore che prima o poi la verità verrà a galla. Quest’ultimo prenderà a bastonate il suo sottoposto, ma deciderà di graziarlo per non far soffrire Saniye e la piccola Uzum (Neva Pekuz): il capomastro però dovrà riconquistarsi la fiducia del suo padrone.

Umit seduce Yaman, Fikret si allontana da Mujgan

Nel contempo Fikret, il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), vorrà vendicarsi di Demir con la complicità della nuova dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral), giunta a Cukurova per prendere la direzione dell’ospedale. Quest’ultima inizierà a sedurre Yaman per farlo entrare nuovamente in crisi con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman inoltre sarà di supporto per Mujgan, a seguito della scomparsa di Yilmaz (Uğur Güneş) deceduto a causa di un incidente stradale.

A un certo punto la dottoressa Hekimoglu e Fikret si scambieranno dei baci passionali, e uno avrà luogo sotto lo sguardo di Fekeli, il quale inviterà il nipote a non ferire la sua figlioccia. Fikret per farla pagare il più presto possibile a Demir prenderà le distanze da Mujgan, alla quale dirà che tra loro non potrà esserci alcun futuro facendola rimanere profondamente delusa.