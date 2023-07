Quando riparte Il Paradiso delle signore 8 nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1? La nuova stagione della soap opera è confermatissima nella fascia del daytime pomeridiano, dopo il boom di ascolti registrato con l'ultima serie, in grado di garantire picchi del 24% di share.

Le sorprese non mancheranno in questo nuovo capitolo dove, al fianco dei volti storici della soap, ci sarà spazio anche per l'arrivo di nuovi volti pronti a tener banco con intrighi, colpi di scena e passioni.

Quando inizia la nuova serie de Il Paradiso delle signore 8 su Rai 1

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 è confermato nella stagione tv 2023/2024 come sempre nella fascia del primo pomeriggio.

La messa in onda della soap è prevista da lunedì 11 settembre, quando tornerà a prendere il posto di Sei Sorelle, la soap iberica che questa estate ha sostituito la serie italiana, registrando ascolti nettamente inferiori.

Il pubblico del pomeriggio non si è appassionato alle vicende delle sei sorelle spagnole e gli ascolti di quella fascia oraria sono crollati sotto la soglia del milione di spettatori, toccando anche il record negativo di appena 700 mila fedelissimi in daytime.

Da settembre, quindi, spetterà al Paradiso riprendere in mano le redini di quella fascia oraria e riportare la curva auditel sopra la soglia del 20% di share.

Dall'11 al 15 settembre le prime puntate de Il Paradiso delle signore 8 nel daytime di Rai 1

Dall'11 al 15 settembre è prevista la prima settimana di programmazione de Il Paradiso delle signore 8 in daytime, come sempre nello slot orario che va dalle 16:00 alle 17:00 circa.

Le sorprese non mancheranno: al centro delle trame continueranno ad esserci le vicende della perfida e astuta Adelaide, pronta ancora una volta a tenere in mano le redini del negozio assieme a Vittorio Conti.

Per la contessa sarà anche il momento di affrontare la sua delicata situazione con Marcello Barbieri: dopo che sono usciti allo scoperto con il loro amore, bisognerà capire se sono fatti davvero per stare insieme oppure no.

Tersigni confermato, arriva Danilo D'Agostino nel cast de Il Paradiso 8

Spazio anche alle vicende di Vittorio Conti che, quest'anno, affronterà l'agguerrita concorrenza di Umberto e Tancredi, i quali proveranno a strappare via clientela al suo Paradiso delle signore.

Quello con Il Paradiso delle signore, però, non sarà l'unico impegno previsto su Rai 1 per Alessandro Tersigni: da settembre, infatti, sarà anche nel cast della seconda stagione di Cuori, in onda in prima serata.

Tra le new entry nel cast della soap spicca il nome di Danilo D'Agostino che, sui social, ha già dato qualche spoiler sul personaggio che interpreterà in questa ottava attesissima stagione.

I fan sperano già che Danilo possa essere protagonista di un nuovo flirt amoroso con una delle veneri che popolano il grande magazzino milanese guidato da Conti, ma non si esclude che possa entrare a far parte anche della squadra concorrente, capitanata da Umberto e Tancredi.

Successo di ascolti e premi speciali per il cast de Il Paradiso delle signore

Di sicuro, però, le sorprese non mancheranno in questo nuovo capitolo della soap opera che continuerà ad essere uno dei pilastri della programmazione pomeridiana di Rai 1.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile sbarco in prime time, con alcuni appuntamenti speciali, per celebrare e festeggiare il successo della soap, ma così non sarà.

Il Paradiso delle signore manterrà la sua regolare messa in onda nella fascia del daytime pomeridiano, dove quest'anno ha registrato picchi record del 25% di share.

Un successo tutto italiano che, in queste settimane, ha permesso alla Rai di ottenere diversi riconoscimenti per la soap, premiata per i contenuti di qualità e per le tematiche trattate nel corso dell'ultima stagione, la più seguita in assoluto da quando viene trasmessa nella fascia pomeridiana (tanto da dare filo da torcere al daytime di Amici di Maria De Filippi, in onda contemporaneamente su Canale 5).