Chi ci sarà nel cast di Uomini e donne 2023/2024? Chi torna nel parterre del trono over e chi, invece, rischia di essere fatto fuori dal cast del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi?

L'appuntamento con il seguitissimo programma del pomeriggio di Canale 5 tornerà in onda da metà settembre, quando riprenderà la consueta programmazione nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:00.

E, intanto, non mancano le prime indiscrezioni su quello che sarà il cast di settembre: tra i nomi in bilico, al momento, spiccano quelli di Riccardo Guarnieri e del suo "nemico" Armando Incarnato.

Maria De Filippi pronta per il ritorno in video di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne ritornerà in onda da metà settembre ma le registrazioni del talk show partiranno verso fine agosto.

Le sorprese non mancheranno e, anche quest'anno, alle vicende del trono over si assoceranno quelle dei protagonisti del trono classico, impegnati tutti nella ricerca del grande amore della loro vita.

In attesa di scoprire le scelte che verranno fatte da Maria De Filippi e dai suoi autori per i nuovi tronisti di settembre, le prime indiscrezioni sul cast del trono over rivelano che potrebbero esserci delle uscite di scena importanti dallo show Mediaset.

Riccardo e Armando in bilico per la prossima edizione di Uomini e donne

Tra i nomi in bilico, ad esempio, figura quello di Riccardo Guarnieri dopo che il cavaliere pugliese è stato recentemente beccato in compagnia di una dama misteriosa.

I due sono stati "smascherati" da alcune segnalazioni riportate sui social da Deianira Marzano: a quanto pare, infatti, tra Riccardo e questa nuova fiamma ci sarebbe del tenero e questo metterebbe in bilico la sua presenza in studio a settembre (salvo rotture premature prima dell'inizio della registrazioni di agosto).

A rischio anche il futuro di Armando Incarnato nel parterre del trono over: il cavaliere napoletano costantemente al centro dell'attenzione per i suoi modi di fare fin troppo sopra le righe, potrebbe essere "messo alla porta" da settembre.

Giorgio e Ida restano fuori dal cast di Uomini e donne 2023/2024

Nessun ritorno in studio, invece, per Ida Platano: la dama non vestirà i panni di consigliera per i protagonisti del trono over, così come non ci sarà il ritorno di Giorgio Manetti.

L'ex fidanzato di Gemma non rimetterà piede in studio, soprattutto dopo la stoccata sui programmi trash, lanciata in queste ore sui social.

Di sicuro, invece, le porte dello show pomeridiano di Maria De Filippi torneranno ad aprirsi per Gemma Galgani, pronta ancora a rimettersi in gioco con la speranza di poter trovare la sua anima gemella.