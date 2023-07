Nella puntata della soap opera La Promessa che andrà in onda lunedì 10 luglio su Canale 5 alle ore 14:45, Alonso rimprovererà Curro per il suo comportamento, costringendolo a chiedere scusa a Jana. Intanto, Cruz avrà un'accesa discussione con Catalina a causa dell'imminente festa di compleanno della marchesa. Successivamente Jana troverà l'orecchino di Jilmena sotto l'aereo del signorino Lujan e non ne sarà affatto contenta, mentre Mauro dovrà partire per Puebla de Tera per alcune commissioni. Infine la giovane de Los Infantos darà appuntamento a Manuel per insegnargli il valzer.

Curro chiede scusa a Jana per essersi comportato male

Nella prima parte della puntata de La Promessa, Alonso apprenderà che Curro ha provato ad aggredire Jana fisicamente per la sua "indisponenza" e lo rimprovererà, costringendolo a chiedere scusa alla domestica per il suo comportamento. Il ragazzo non ne sarà ovviamente felice, ma dovrà adempiere alla volontà di suo zio, che sarà molto rigido sulla questione.

Nel frattempo, Cruz chiederà al marito di convincere Catalina a presenziare alla sua festa di compleanno senza fare scenate, poiché teme che la ragazza possa essere un impedimento alla cerimonia.

Jana trovo l'orecchino di Jilmena sotto l'aereo di Manuel

A questo punto, Alonso andrà da sua figlia e le chiederà di prendere parte al compleanno della marchesa per confermare il lustro della famiglia Lujàn nonostante il brutto periodo economico.

Inoltre, le dirà di non parlare dell'attività commerciale durante l'occasione. Ma l'intervento di Cruz non calmerà l'animo della ragazza, la quale non perderà occasione per ribadire alla matrigna che suo fratello Tomas è venuto a mancare da poco e quindi questa festa non farà altro che mancare di rispetto al defunto.

Nel frattempo, Jana si troverà nel capannone di Manuel per fare le pulizie e capirà che il signorino e Jilmena stanno intrattenendo una relazione quando troverà l'orecchino della ragazza sotto l'aereo.

Jana mostra la sua gelosia a Manuel ne La Promessa

Nella parte finale della puntata de La Promessa, Jana consegnerà l'orecchino trovato nell'hangar a Manuel, dimostrando una certa gelosia nei suoi confronti. Per questo motivo, la ragazza preferirà mettere le cose in chiaro con il giovane Lujàn, allontanandosi da lui.

Nel contempo, Cruz ordinerà a Mauro di reperire alcune pietanze a Puebla de Tera costringendolo, così, ad allontanarsi dal palazzo e partire per la commissione. Infine, Jilmena darà appuntamento a Manuel per insegnargli il valzer in procinto della festa, mentre Catalina deciderà di presentarsi alla cerimonia con una sorpresa del tutto inaspettata.