Le anticipazioni di settembre de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese e colpi di scena che riguarderanno in primis le vicende del trio composto da Ludovica, Marcello e Adelaide.

Le loro vicende terranno banco nel corso delle prossime puntate autunnali di questa fortunatissima soap opera anche se, gli spettatori e appassionati, in un primo momento dovranno rinunciare alla presenza in scena della giovane Ludovica, interpretata dall'attrice Giulia Arena.

Ludovica assente nelle puntate de Il Paradiso delle signore di settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 del prossimo settembre, rivelano che il pubblico non ritroverà subito l'amata Ludovica Brancia.

In queste settimane, infatti, si sono svolte le riprese dei primi appuntamenti con la soap opera che andranno in onda da settembre in poi in prima visione assoluta e Giulia Arena non è ancora rientrata sul set.

È stata proprio l'ex Miss Italia, a svelare ai fan social, che non sarà subito presente in queste nuove puntate della soap opera del pomeriggio, pur precisando che tuttavia la sua non sarà affatto un'uscita di scena definitiva.

Il ritorno di Ludovica previsto nel corso de Il Paradiso delle signore 8

Ludovica, quindi, rientrerà in scena nel corso delle puntate successive della soap opera e questa volta ufficializzerà il fatto di essere diventata la signora Torrebruna.

Sì, perché Ludovica ha coronato il suo sogno d'amore con Ferdinando, nonostante il suo tentativo di provare a rimandare ancora una volta queste nozze.

Alla fine, però, non ha potuto fare altro che accettare la decisione di Ferdinando, desideroso di sposarsi al più presto con l'affascinante Brancia, che sembra avergli rapito il cuore.

Marcello in crisi per Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 settembre

M ai colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di settembre de Il Paradiso delle signore 8, rivelano che ci sarà spazio anche per la crisi del giovane Barbieri.

Marcello sarà in crisi, deluso e amareggiato dalle bugie che gli sono state raccontate dalla sua amata Adelaide, motivo per il quale finirà per mettere in discussione il loro sentimento e quello che di bello hanno costruito fino a questo momento.

Cosa succederà nel momento in cui Ludovica rimetterà piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza?

Tra Marcello e la sua ex ragazza si riaccenderà definitivamente la fiamma della passione e decideranno di uscire allo scoperto con il loro amore? Lo scopriremo nel corso di questa lunga ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, leader indiscussa degli ascolti.