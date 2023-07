Le prime anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste a settembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende dei protagonisti del trono over e classico, nuovamente impegnati nella ricerca della loro anima gemella.

Tanti i volti che torneranno in studio, tra cui spicca quello di Gemma Galgani mentre tra coloro in bilico figura Riccardo Guarnieri.

Maria De Filippi pronta per la nuova stagione di Uomini e donne

Nel dettaglio, Maria De Filippi riprenderà le registrazioni di Uomini e donne da fine agosto: per vedere in onda le nuove puntate su Canale 5, invece bisognerà attendere lunedì 18 settembre, giorno in cui è prevista la prima puntata di questa nuova attesissima edizione.

Le sorprese non mancheranno: trono classico e trono over continueranno ad essere al centro dell'attenzione e per i vari protagonisti del talk show, sarà il momento di rimettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.

Tra coloro che si rimetteranno in gioco da settembre, figura il nome di Gemma Galgani: la dama torinese continuerà ad essere uno dei volti di punta della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi, alle prese con i nuovi cavalieri che parteciperanno al programma per conoscerla.

Riccardo Guarnieri verso l'uscita: anticipazioni Uomini e donne settembre

Ancora una volta, quindi, Gemma si conferma una "pietra miliare" dello show dei sentimenti di Maria De Filippi, in grado di appassionare una vasta fetta di spettatori con le sue tormentate vicende sentimentali.

Tra coloro che rischiano, invece, di uscire di scena definitivamente dal cast del trono over, figura Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese, anche lui protagonista in trasmissione da svariati anni, in questi giorni è stato al centro di una clamorosa segnalazione che non è passata inosservata ai fan social.

Riccardo è stato beccato in compagnia di una ragazza mora misteriosa e, stando alle fonti di Deianira Marzano, i due sarebbero stati visti anche in atteggiamenti teneri.

Ida Platano non ci sarà nella prossima edizione di Uomini e donne

Insomma, sembrerebbe che Riccardo abbia intrapreso una nuova frequentazione fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi e tutto questo potrebbe mettere a rischio la sua permanenza in studio.

Non si esclude, quindi, che dal prossimo settembre Riccardo possa uscire di scena definitivamente dal cast dello show di Canale 5.

Di sicuro, invece, non ci sarà il ritorno di Ida Platano: in queste settimane si era vociferato che la dama siciliana potesse rimettere piede in trasmissione come consigliera e quindi "nuova opinionista" al fianco di Gianni e Tina.

Ipotesi che, tuttavia, Maria De Filippi e la sua squadra non starebbero prendendo in considerazione per la prossima edizione.

Giorgio Manetti non ritorna nel cast di Uomini e donne 2023/2024

Tra coloro che non saranno presenti in trasmissione a settembre, figura anche Giorgio Manetti, l'ex cavaliere del trono over, protagonista per anni di una lunga storia d'amore con Gemma Galgani.

In una serie di interviste, Giorgio aveva ammesso che gli sarebbe piaciuto poter riprendere in mano le redini della sua conoscenza con Gemma ma, al tempo stesso, ha ammesso che non tornerà a riempire le file del parterre over.

Giorgio non ha intenzione di rimettersi in gioco nel cast della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi: a settembre, quindi, il pubblico non avrà la possibilità di rivederlo in studio, nonostante in tanti avessero sperato in un ritorno di fiamma televisivo tra il "gabbiano" e la dama torinese.