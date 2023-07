Alessandro Tersigni è uno dei volti di punta de Il Paradiso delle signore 8, la seguitissima soap opera della fascia pomeridiana di Rai 1, che tornerà in onda da metà settembre in daytime.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap, continueranno ad esserci le vicende di Vittorio Conti, il proprietario del grande magazzino milanese, presente fin dalla primissima stagione della serie, quando andava in onda in prime time.

Alessandro Tersigni confermato nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 è confermatissimo nella fascia del pomeriggio di Rai 1.

Le nuove puntate terranno compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione 2023/2024 e non mancheranno i colpi di scena.

Riflettori puntati in primis sulle vicende di Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti, il quale si ritroverà ancora una volta al centro delle dinamiche e delle trame della soap, sia per i risvolti lavorativi sia per quelli sentimentali.

E, in una recente interviste rilasciata in occasione del Premio Adolfo Celi ritirato proprio per il suo impegno nella soap di Rai 1, l'attore ha tracciato un bilancio di questi anni di avventura.

'La passione c'è, andremo avanti', Tersigni su Il Paradiso delle signore 8

"È una grande avventura, non ci aspettavamo un riscontro del genere.

Il pubblico ha apprezzato la nostra fatica: tutti i giorni 10 ore di riprese, giriamo tante scene", ha dichiarato l'attore di Vittorio parlando del suo impegno quotidiano sul set de Il Paradiso delle signore.

Tuttavia, nonostante la "fatica" quotidiana per girare le puntate della soap opera, Tersigni non ha messo in discussione la sua permanenza nel cast.

"La passione c'è, rimane e ancora non ci siamo stancati. Andremo avanti", ha dichiarato l'attore amatissimo dal pubblico.

"Vittorio è un avanguardista, cerca di avere delle idee. È un amante del lavoro, delle donne, della vita. Vittorio è il simbolo del grande magazzino, che in realtà è una grande famiglia", ha proseguito ancora il celebre attore.

Alessandro Tersigni approda nel cast della fiction Cuori 2 su Rai 1

Tuttavia, quest'anno, quello con Il Paradiso delle signore non sarà l'unico impegno professionale che vedrà protagonista Alessandro Tersigni.

L'attore, infatti, debutterà anche nella seconda stagione di Cuori, la serie medical di Rai 1 che sarà in onda nel corso della prossima stagione autunnale.

"Sono approdato a Torino. A fine settembre uscirà Cuori 2. Sarò un ispettore di polizia, ma non posso dire altro", ha chiosato l'attore che per il momento non si è sbilanciato più di tanto.