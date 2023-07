Giulia Arena, con un lungo post su Instagram, saluta Ludovica dal cast de Il Paradiso delle signore. L'attrice ed ex Miss Italia, in queste ore, ha annunciato sui social la notizia della sua uscita di scena dalla prossima stagione della soap, in programma dall'11 settembre in poi in prima visione assoluta su Rai 1: "Grazie Ludovica perché sei stata capace di farti amare da me, che prima di chiunque altro detestavo il tuo modo di fare" ha scritto l'attrice sui social.

Un'assenza che ha decisamente spiazzato i fan, anche se l'attrice ha precisato di essere certa che potrebbe trattarsi solo di un "arrivederci" e non di un addio definitivo alla soap.

Ludovica esce di scena dal cast dell'ottava stagione de Il Paradiso

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore è attualmente in fase di ripresa ma tra i volti di punta della soap, non ci sarà la giovane Ludovica Brancia.

L'attrice, infatti, non ritornerà a vestire i panni dell'ex fidanzata di Marcello, dato che quest'anno gli sceneggiatori hanno scelto di dare spazio al racconto di nuove storie e all'arrivo di nuovi personaggi che si metteranno in gioco all'interno del grande magazzino milanese.

Sui social Giulia Arena ha voluto postare un messaggio chiarificatore, ringraziando Ludovica e i tantissimi fan che in questi anni l'hanno sempre supportata e sostenuta.

'Detestavo il tuo modo di fare', Giulia Arena saluta Ludovica de Il Paradiso delle signore

"Grazie Ludovica, perché sei stata una compagna entrata in punta di piedi nella mia vita, una delle sfide più belle. Grazie perché sei stata capace di farti amare da me, che prima di chiunque altro detestavo il tuo modo di fare e non comprendevo le tue scelte", ha scritto Giulia Arena nel suo post Instagram.

L'attrice ha proseguito dicendo che sarà per sempre grata al personaggio di Ludovica ne Il Paradiso delle signore, dato che per lei è stato il primo ruolo importante in una fiction ed ha rappresentato il primo giorno assoluto di set.

"Questo, sono certa, è solo un Arrivederci", ha aggiunto ancora Giulia Arena che non ha escluso un possibile ritorno nel corso di questa oppure delle prossime stagioni della soap opera.

Non è escluso un possibile ritorno di Ludovica nella nuova stagione de Il Paradiso 8

Del resto, i colpi di scena non sono mai mancati nel corso di questi anni e in diverse occasioni ci sono stati volti che, dopo essere andati via dal cast de Il Paradiso delle signore, sono poi rientrati a distanza di tempo.

Ciò potrebbe essere valido anche per Ludovica ma, per il momento, non vi sono certezze sul suo futuro e su quello che accadrà a questo personaggio.

Per il momento, quindi, la giovane Brancia porta avanti la sua vita al fianco di Ferdinando Torrebruna, l'uomo che ha sposato nel finale della settima stagione.