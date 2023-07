Grande attesa per la sesta e ultima puntata di Temptation Island 2023 in programma su Canale 5 il prossimo 31 luglio.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per la messa in onda degli ultimi falò di confronto tra le coppie rimaste in gara, dopodiché ci sarà spazio per il racconto su quanto è successo un mese dopo alle varie coppie che hanno già abbandonato il villaggio.

E, da questo punto di vista, ci saranno colpi di scena clamorosi e non si esclude che alcune coppie che sono "scoppiate", potrebbero essersi dati una seconda chance come nel caso di Mirko e Perla.

Grandi colpi di scena nella puntata finale di Temptation Island

Nel dettaglio, l'appuntamento con Temptation Island saluterà il suo affezionato pubblico il prossimo lunedì 31 luglio, con la messa in onda della sesta e ultima puntata in prima visione su Canale 5.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci sarà in primis il racconto su quanto è accaduto a distanza di un mese dal fatidico falò di confronto finale tra le varie coppie in gara.

Le sorprese non mancheranno e, per questa sesta e ultima puntata del reality show prodotto da Fascino di Maria De Filippi, ci saranno anche dei colpi di scena clamorosi e inaspettati, legati alle coppie protagoniste di quest'anno.

Mirko e Perla: ritorno di fiamma nell'ultima puntata di Temptation Island?

A tal proposito, non si esclude che per alcune coppie che si sono dette addio al fatidico falò di confronto finale nel villaggio, potrebbe esserci spazio per un clamoroso ritorno di fiamma.

Grande attenzione in primis sulle vicende di Mirko e Perla, una delle coppie più discusse e chiacchierate di questa edizione del reality show.

I due, infatti, avevano scelto di lasciarsi alle spalle il passato e chiudere così la loro storia d'amore durata più di cinque anni.

Una decisione che, in seguito, li aveva portati a cercare nuovamente i tentatori coi quali avevano trascorso del tempo durante questa esperienza.

Ma, a questo punto, non si esclude che nell'ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, possa esserci spazio per un colpo di scena inaspettato.

Francesca e Manuel: è di nuovo amore dopo Temptation Island?

Spazio anche alle vicende di Francesca e Manuel: anche in questo caso, nel corso della sesta e ultima puntata di Temptation Island in programma il 31 luglio in tv, c'è stato un colpo di scena.

I due si sono detti addio e, a prendere questa decisione, è stato Manuel, convinto del fatto che sarebbe stata la scelta giusta per entrambi.

Francesca, però, non sembrava molto convinta di questa decisione e non si esclude che fuori dal villaggio possa aver scelto di provare a rimettere insieme i cocci di questa storia d'amore con Manuel.