Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 31 luglio, Hunkar piangerà tra le braccia di suo figlio Demir, spiegandogli che in realtà non è mai stata felice con il marito.

Behice convincerà sua nipote a mentire, fingendosi offesa per aver saputo soltanto recentemente, da estranei, che Yilmaz sia il padre biologico di Adnan. La loro conversazione, però, verrà origliata da una domestica che sarà pronta a smascherarle davanti alla famiglia.

Intanto, la nonnina Azize farà rientro a casa grazie all'aiuto di Rhasit. Successivamente, la piccola Uzum confesserà a Saniye che Fadik si incontra segretamente con un ragazzo in lavanderia e la capomastro rimarrà incredula davanti a un gesto della donna.

Nazirè smaschera le bugie di Behice davanti a Fekeli

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Azize tornerà alla tenuta Yaman grazie al soccorso di Fadik e Rhasit. Nel frattempo, Mujgan parlerà con sua zia poiché sarà intenzionata a rivelare a suo marito di essere, da tempo, a conoscenza della verità sulla paternità di Adnan, ma Behice la convincerà a mentire e dire di averlo scoperto soltanto recentemente dai dottori dell'ospedale.

A ogni modo, quando la famiglia si riunirà per la cena la dottoressa Hekimoglu farà esattamente come le ha chiesto la zia, ma Nazirè, che ha origliato la conversazione, interverrà smascherando Behice una volta per tutte.

Mujgan confessa la verità su Adnan a Yilmaz in Terra Amara

A questo punto, la signora Behice continuerà a negare l'evidenza accusando Nazirè di starla calunniando, ma Mujgan interromperà sua zia e farà la scelta giusta: racconterà a suo marito tutta la verità.

La dottoressa confesserà di aver saputo che Yilmaz fosse il padre di Adnan quando portava in grembo Kerem Ali e che era stato difficile per lei sapere che il suo amato avesse un figlio con un'altra donna.

Inoltre, Hekimoglu chiederà scusa ad Akkaya per avergli nascosto quest'importante verità, ma di averlo fatto per proteggerlo temendo che potesse morire per mano di Demir o finire in carcere. Intanto, Uzum confesserà alla mamma degli incontri segreti tra Rashit e la domestica della tenuta in lavanderia, così Saniye andrà a controllare e, nel vedere Fadik appoggiare la mano sul suo grembo, penserà che sia incinta.

Demir consegna la lettera di suo padre Adnan ad Hunkar

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Fekeli si preoccuperà per l'umore del suo figlioccio dopo la confessione di sua moglie.

Yilmaz risponderà ad Ali Rahmet di non provare rancore e che sarà felice soltanto quando sentirà suo figlio Adnan chiamarlo papà. Nel frattempo, Demir consegnerà la lettera del defunto Yaman nelle mani di sua madre spiegandole di aver onorato le parole di suo padre aiutando finanziariamente Sevda. Infine, Hunkar piangerà tra le braccia di Demir spiegandogli di non essere mai stata felice con suo marito che voleva portarle via il suo bambino.