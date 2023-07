Nella prossima puntata della soap opera spagnola La Promessa che andrà in onda il 17 luglio su Canale 5, Romulo inizierà ad avere dei sospetti su Mauro e Leonor, mentre Manuel non accetterà il fidanzamento impostogli da Cruz.

Anticipazioni La Promessa: Mauro vuole fuggire con Leonor

Mauro e Leonor avranno voglia di stare insieme e progetteranno di fuggire [VIDEO] per poter poi sposarsi.

Lope deciderà di andare via, ma prima di farlo supplicherà Simona a spendere buone parole con Romulo per quanto riguarda il suo amico Salvador.

Don Alonso parlando con Romulo non esiterà dal confidargli i problemi di natura economica che sta attraversando La Promessa.

Per far fronte ai debiti potrebbe essere costretto a chiedere un prestito.

Curro prometterà a Cruz di impegnarsi a ritrovare un libro importante appartenente alla famiglia che sembrerebbe essere svanito nel nulla. La marchesa convincerà anche Jana ad aiutarlo in questa missione.

Manuel si confiderà con Leonor e parlerà delle difficoltà che sta riscontrando nell'accettare il fidanzamento che gli è stato imposto con Jimena. Intanto si verificherà anche una discussione tra Mauro e Teresa, motivo del litigio il rapporto dell'uomo con Leonor.

Manuel sempre più contrario al fidanzamento con Jimena

Nel frattempo Curro nonostante il suo grande impegno profuso non riuscirà a venire a capo della scomparsa del libro.

Simona proporrà a Romulo di far lavorare con lei in cucina Lope, questo anche per permettergli di rimanere nella tenuta, ma la proposta verrà sonoramente bocciata.

Manuel risulterà essere sempre più contrario al matrimonio che sua madre le ha combinato con Jimena, che agli occhi del giovane sembrerà essere del suo stesso avviso.

In realtà trattasi di una messa in scena, c'è un accordo tra Cruz e la ragazza per far capitolare l'aviatore.

Jana non resisterà alla comunicazione di Cruz e si confiderà con Maria, la ragazza ammetterà di sentirsi tradita da Manuel, nonostante che il ragazzo non abbia colpe.

Lope prenderà una decisione piuttosto netta, vale a dire quella di lasciare definitivamente La Promessa.

Il suo sogno lavorativo è quello di fare il cuoco e vorrà continuare ad intraprendere quella via.

Per quel che riguarda il futuro matrimonio tra Manuel e Jimena, Catalina cercherà di convincere in tutti i modi suo padre a non sottoscrivere tale unione. Don Alonso però, farà notare che trattasi dell'unico modo possibile per salvare La Promessa.

Nonostante questo Don Alonso avrà un faccia a faccia piuttosto duro con Cruz, attraverso il quale la rimprovererà per il frettoloso annuncio del fidanzamento. Intanto Romulo vedrà un comportamento poco chiaro da parte di Mauro e Leonor: sorprenderà i due dentro una stanza mentre chiacchierano intimamente.