Cosa succede nelle nuove puntate de La Promessa? Le anticipazioni raccontano che, nei nuovi episodi che andranno prossimamente in onda su Canale 5, Jana prenderà una decisione molto difficile per poi dire addio alla villa, mentre Martina convincerà Leonor ad andare a Parigi a studiare moda, così che stia lontano da Mauro, l'uomo che la fa tanto soffrire.

Cruz ha venduto una preziosa spilla di famiglia per poter pagare una festa sfarzosa per il suo compleanno, ma arriverà il momento della verità e le conseguenze non si faranno attendere.

Salvador verrà ricercato dalla Guardia Civile, pronta a condannarlo a morte per aver disertato l'invio in guerra.

Questo e molto altro ancora nei futuri episodi della soap, di seguito i dettagli.

La Promessa nuove puntate: Catalina scopre che Cruz ha venduto la spilla

Le anticipazioni raccontano che Salvador verrà arrestato dalla polizia, dopo che verrà a galla ciò che ha combinato per non andare in guerra. Il giovane ha falsificato un documento e potrebbe pagare con la vita il suo tradimento.

Intanto il barone si convincerà che è stato Rómulo a fargli recapitare una missiva minatoria nella quale si legge che è lui il responsabile della morte di Dolores, la madre di Jana. Così, nelle nuove puntate La Promessa, i due si scontreranno apertamente.

Jana, dopo aver detto a Manuel di starle lontano visto che dovrà sposare Jimena, ha rubato un'arma, pronta a usarla contro il barone e vendicare la morte della madre.

Qualcuno la fermerà prima che sia troppo tardi?

Padre Camilo, intanto, farà sapere ai duchi degli Infantes di aver scoperto che il matrimonio tra Manuel e Jimena è combinato, e che ha il solo obiettivo di evitare la loro rovina economica.

Durante una conversazione riguardo gli abiti scelti per il giorno delle nozze di Manuel, Catalina cercherà disperatamente la sua preziosa spilla, che fine ha fatto?

Di certo non può sapere che Cruz l'ha venduta a sua insaputa per la maestosa festa organizzata in occasione del suo compleanno.

Leonor capisce che la sua vita non ha più senso

Continuando con le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa, Manuel riceverà la visita del barone, che gli consiglierà di non sposare Jimena visto che non la ama.

Romulo, invece, architetterà un piano per far evadere di prigione Salvador, che in cambio della sua salvezza gli prometterà che partirà alla volta dell'Africa, onorando in guerra il suo paese.

Alla villa, come sempre chiusa nella sua stanza, Leonor capirà che la sua vita non ha più senso e si sfogherà con la cugina, che le consiglierà di cambiare completamente i suoi piani e di andare a Parigi a studiare moda, benché consapevole che la decisione non verrà presa bene dai genitori.

Anticipazioni La Promessa: l'ultimo desiderio di Jana

Certa che sarà destinata a soffrire, Jana incontrerà per l'ultima volta Manuel e gli confesserà di amarlo prima che sposi Jimena. Successivamente mediterà di lasciare per sempre La Promessa, ma non prima di aver chiuso i conti con il barone.

Jana ha nascosto l'arma nella sua stanza e sta aspettando il momento perfetto per rendere giustizia all madre Dolores, per poi dare l'addio.