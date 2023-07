Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa in onda su Canale 5, rivelano che Jana porterà avanti la sua ricerca della verità sul suo passato e sulla sua famiglia. La donna vorrà sapere se Curro è davvero suo fratello e, fondamentale per lei, sarà una visita al cimitero.

Occhi puntati anche su Candela che, nei prossimi episodi della soap opera, si ritroverà a fare i conti con una lettera anonima che la metterà a dura prova.

Jana spiazzata dopo una visita al cimitero: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate de La Promessa in onda nella fascia pomeridiana Mediaset, rivelano che Jana continuerà a cercare la verità sui suoi genitori e deciderà di recarsi al cimitero per far visita alla tomba del padre.

Arrivata sul posto, la ragazza resterà spiazzata da una scoperta che la lascerà profondamente turbata: l'uomo che l'ha messa al mondo è morto quattro anni prima della nascita di Curro, colui che considera suo fratello.

Jana, sconvolta da tale scoperta, ritornerà al palazzo e si chiederà come sia possibile una cosa del genere, dato che fino a questo momento ha sempre creduto che lei e Curro fossero figli dello stesso padre.

Ancora una volta, quindi, Jana si renderà conto di essere a conoscenza solo di una minima parte rispetto a quella che è la vera storia della sua famiglia.

Candela nasconde un segreto: anticipazioni La Promessa

Inoltre, le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Candela.

La domestica si ritroverà a fare i conti con una lettera anonima che qualcuno le farà recapitare direttamente al palazzo. Candela la aprirà in presenza di Lope e, dopo averne letto il contenuto, resterà a dir poco spiazzata e sconvolta.

La donna scoprirà che qualcuno è a conoscenza di un segreto legato al suo passato: qualcosa che la donna, fino a questo momento, ha sempre taciuto a tutti.

Così, nel momento in cui si troverà quella lettera tra le mani, cambierà completamente espressione e desterà subito i sospetti di Lope.

Lope indaga su Candela: anticipazioni La Promessa nuove puntate

La donna proverà a chiedere a Candela cosa sia successo e il perché di questo cambio repentino di atteggiamento, ma la domestica cercherà in tutti i modi di sviare il discorso e minimizzare su quanto è accaduto.

Un modo di fare che non convincerà per niente Lope: quest'ultima si renderà conto che Candela non è sincera e sta mentendo sul contenuto di quella lettera che le è arrivata.

Cosa sta nascondendo Candela e perché si comporta in questo modo? Lope vuole indagare e andare fino in fondo per scoprire la verità: si impossesserà di quella missiva senza fari scoprire dalla diretta interessata? Tutto ciò sarà chiarito nel corso dei prossimi appuntamenti con La Promessa.