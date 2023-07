La Promessa prosegue con l'appuntamento su Canale 5 e le anticipazioni di lunedì 10 e martedì 11 luglio annunciano molte novità. In primo piano ci sarà la gelosia di Jana che vedendo Manuel sempre più vicino a Jimena si allontanerà da lui. Nel frattempo, proseguiranno i preparativi per la grande festa della marchesa e Mauro provvederà alla spesa. Infine, Curro continuerà a sospettare di Jana ma Cruz lo rimprovererà per il suo atteggiamento violento con la servitù.

Anticipazioni La Promessa: Jimena vicina a Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che nelle puntate di lunedì 10 e martedì 11 luglio per Jana e Manuel ci sarà un momento molto difficile.

La cameriera farà le pulizie nell'hangar e troverà l'orecchino di Jimena. Jana consegnerà il gioiello a Manuel senza nascondere la sua forte gelosia, tanto che dirà al signorino che non vorrà più avere nulla a che fare con lui. Le cose peggioreranno quando Manuel vedrà Jimena per prendere delle lezioni di valzer. I due sembreranno molto affiatati e vederli insieme farà stare male Jana. Nel frattempo, Alonso rimprovererà Curro per il suo atteggiamento ostile nei confronti della cameriera, anche se il ragazzo continuerà a sospettare che la ragazza nasconda qualcosa.

Anticipazioni puntate di lunedì 10 e martedì 11 luglio: Mauro sbaglierà a prendere la lista della spesa

Le puntate de La Pomessa di lunedì 10 e martedì 11 luglio vedranno al centro dei riflettori la festa di Cruz.

I preparativi andranno avanti e tutto sarà curato nei minimi dettagli, a partire dal menu francese ordinato dalla marchesa. Il compito di recuperare alcuni ingredienti sarà di Mauro che partirà per Puebla de Tera per acquistare anche dei prestigiosi sigari e lo champagne. Il primo cameriere del palazzo, tuttavia, prenderà per sbaglio la lista del menu invece di quella della spesa.

Nel frattempo, Cruz chiederà ad Alonso di convincere Catalina a partecipare alla sua festa, anche se la ragazza non ne sarà affatto felice. La sorella di Manuel confiderà a Jimena di odiare le feste soprattutto per il grosso carico di lavoro che impongono alla servitù e la figlia dei duchi sarà d'accordo.

Cruz rimprovererà Curro per il suo comportamento ostile con Jana

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nelle puntate di lunedì e martedì Cruz rimprovererà duramente Curro che ha aggredito Jana. La donna spiegherà che un simile comportamento nei confronti della servitù potrebbe rovinare la reputazione della famiglia Lujan. Infine, Catalina accetterà di partecipare alla festa di Cruz, ma senza passare inosservata. La sorella di Manuel, infatti, deciderà di indossare per l'occasione il vestito della defunta marchesa.