Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che ci sarà un giallo legato alle sorti del barone Juan.

Il protagonista della soap opera pomeridiana in onda su Canale 5 si ritroverà al centro dell'attenzione quando inizierà a mettere gli occhi addosso a Petra.

Il suo scopo sarà quello di abusare di lei, ma nel momento in cui proverà a spingersi oltre accadrà qualcosa di inaspettato che stravolgerà per sempre le sorti del palazzo.

La perfidia del barone Juan su Petra: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che il barone inizierà a mostrare un atteggiamento particolarmente morboso nei confronti della cameriera Petra.

La donna verrà convocata più volte nel suo ufficio: in un primo momento riceverà complimenti per il suo operato, poi si passerà a una serie di regali importanti e particolarmente costosi.

Lo scopo del barone sarà quello di riuscire a esercitare il suo potere sulla domestica, così come ha già fatto con Pia: vorrà sedurla e portarla a letto, consapevole del fatto che anche Petra non potrebbe denunciarlo per le molestie subite.

Petra vittima degli abusi di Juan: anticipazioni La Promessa

Così, il giorno prima della sua partenza per una trasferta di lavoro importante, il barone farà convocare nuovamente Petra nel suo ufficio.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Juan passerà all'azione e non si farà problemi ad avvicinarsi pericolosamente alla domestica del palazzo con l'obiettivo di portarla a letto.

Un grande choc per Petra. Fino a quel momento la donna non aveva minimamente preso in considerazione il fatto che il barone Juan potesse arrivare a fare una cosa del genere.

Petra resterà traumatizzata, e non potrà fare altro che piangere e disperarsi per quello che sta per accedere all'interno dell'ufficio del barone, lontani dagli occhi di tutti.

Eppure a salvare Petra ci penserà Pia, un'altra vittima della spietatezza del barone Juan.

Il barone viene ritrovato morto in un burrone: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che Pia si renderà conto di quello che sta per succedere e non si farà scrupoli a intervenire in prima persona per bloccare la violenza fisica.

Tuttavia da quel momento inizierà il giallo legato alle sorti del barone: l'uomo uscirà di scena facendo perdere le sue tracce.

Nessuno saprà che fine abbia fatto e a quel punto cominceranno le indagini per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

La polizia, a distanza di qualche giorno, farà una scoperta sorprendente: il corpo senza vita del barone Juan verrà ritrovato all'interno di un burrone. Chi è stato a ucciderlo?

Grande successo di ascolti per la soap La Promessa in daytime

Una stagione particolarmente fortunata dal punto di vista auditel. Dopo il successo di ascolti registrato in Spagna, con una media giornaliera di oltre 1,2 milioni di spettatori, Mediaset ha scelto di puntare su questo prodotto per il daytime estivo di Canale 5.

La scelta si è rivelata fortunata, dato che la media attuale de La Promessa si attesta sulla soglia dei 2 milioni di spettatori nella fascia pomeridiana, con uno share che oscilla tra il 21 e il 23% e picchi che hanno toccato i due milioni e mezzo.

Grande successo per la soap anche su Mediaset Infinity: sono decine di migliaia coloro che tutti i giorni rivedono gli episodi in streaming sul portale gratuito dell'azienda di Cologno Monzese.