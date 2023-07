Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Petra, la perfida e astuta governante del palazzo.

La donna, odiatissima dal quasi tutta la servitù, nasconde un clamoroso segreto legato al suo passato, che verrà a galla solo nel corso della seconda stagione della soap opera trasmessa con successo su Canale 5.

Petra nasconde un segreto oscuro: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Petra continuerà ad essere uno dei volti di punta della soap, sempre al fianco di Cruz.

La governante del palazzo, però, si ritroverà a dover fare i conti con l'arrivo di un nuovo volto che rischierà di mettere a repentaglio il suo passato.

Il motivo? Petra nasconde un segreto oscuro legato alla sua vita passata che, fino a questo momento, non è stato ancora svelato apertamente.

Ebbene, dopo l'arrivo di Martina (nipote del marchese) al palazzo, la perfida donna si ritroverà messa alle strette e non si farà scrupoli a minacciare la nuova arrivata: deve stare zitta e non far parola con nessuno di questo segreto.

Manuel e Jimena in crisi: anticipazioni La Promessa

Di cosa si tratta e perché Petra non vuole che si sappia la verità sul suo passato? Lo scopriremo nel corso delle prossime nuove puntate della soap opera iberica.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per degli sviluppi clamorosi legati al rapporto tra Manuel e Jimena.

I due, dopo essere convolati a nozze insieme, si ritroveranno ad affrontare i primi momenti di crisi e tensione, che li metteranno a durissima prova.

Jimena svela di essere incinta: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Jimena si renderà conto che il suo matrimonio sta facendo "acqua da tutte le parti", ma non avrà alcuna intenzione di arrendersi e vorrà lottare con tutte le sue forze per cercare di salvare apparentemente questa unione.

Per tale motivo, quindi, la donna finirà per spiazzare suo marito, annunciando di aver scoperto di essere in dolce attesa del loro primo figlio.

Una confessione inaspettata per Manuel dato che, fino a quel momento, la sua compagna non aveva mai accennato minimamente a questa gravidanza e nessuno era a conoscenza del fatto che la donna si fosse sottoposta a delle visite mediche.

Sta di fatto che, in seguito all'annuncio di questa gravidanza inattesa, Manuel finirà per riavvicinarsi a sua moglie e si mostrerà nuovamente comprensivo nei suoi confronti. Basterà ciò a far tornare il sereno tra i due coniugi? La verità verrà a galla nel corso degli episodi che saranno trasmessi prossimamente in televisione.