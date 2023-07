In My home my destiny Mehdi rischierà di perdere la vita e tutto per salvare quella di Bayram. Sarà Nuh a dirgli che Bayram è nelle mani di alcuni malviventi per aver commesso un furto, e Mehdi proverà a salvargli la pelle e a cercare di risolvere la situazione. Quando i due uomini sembreranno liberi, il problema però sarà dietro l'angolo: uno dei malviventi pugnalerà Mehdi alla schiena, facendolo cadere a terra privo di sensi.

Zeynep teme che Benal sia incinta di Mehdi

Le cose tra Zeynep e Mehdi non procederanno proprio per il meglio, e tutto a causa della presenza di Benal come infermiera personale di Nermin.

Quando il ragazzo scoprirà che l'ex lavora per la madre adottiva della moglie si convincerà del fatto che non può nasconderle il suo passato amoroso, così Mehdi confiderà a Zeynep che Benal è stata la sua ex.

Zeynep, però, prenderà la notizia molto male, soprattutto per un motivo: lei è a conoscenza del fatto che Benal sia incinta e dalle cose che le ha raccontato si convincerà che il padre del bambino sia Mehdi.

Le bugie di Benal

Benal ha detto che il padre del bambino è un suo ex attualmente sposato con un'altra e che non vuole assolutamente sapere nulla di lei. Tutti gli indizi che ricondurranno a Mehdi. Quando Zeynep affronterà Benal sulla faccenda, quest'ultima le giurerà che il padre del bambino non è Mehdi.

Ovviamente dirà una bugia con l'unico scopo di poter rimanere a lavorare a casa di Nermin. Questa situazione non convincerà al 100% Zeynep, per questo starà lontana da Mehdi e si prometterà una cosa: se dovesse scoprire che il figlio è del marito, farà le valigie e se ne andrà.

Mehdi prova a salvare Bayram

Mentre Zeynep sarà nella sua stanza a piangere sui suoi problemi sentimentali, in un'altra parte della casa Mehdi riceverà una telefonata da Nuh.

Bayram è in pessime condizioni: è stato picchiato da alcuni uomini dopo che è stato beccato a rubare. Mehdi si precipiterà subito per salvarlo, vorrebbe dire cosa è successo a Zeynep, ma non lo farà.

Si recherà nel luogo in cui si trova Bayram e lo troverà privo di sensi. Si è cacciato proprio in un bel pasticcio, in più a quanto pare deve a questi malviventi 20.000 lire turche.

Mehdi proverà a risolvere la situazione, ma senza successo, visto che anche lui verrà picchiato.

Mehdi finisce in ospedale in gravi condizioni

Mehdi saprà difendersi, ma proprio nel momento in cui riuscirà a liberare Bayram e a scappare via, verrà pugnalato alle spalle. La situazione sarà molto grave: Mehdi rischierà di morire e verrà condotto con urgenza in ospedale.

Anche Zeynep verrà avvertita della cosa, sarà Nuh ad avvisarla tramite il cellulare di Mehdi.