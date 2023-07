Le anticipazioni delle puntate de La promessa che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per l'evolversi della situazione tra Manuel e Jimena.

I due si sposeranno ma, ben presto, Manuel si renderà conto che non è lei la persona con la quale avrebbe voluto condividere la sua vita. Il cuore di Manuel, infatti, continuerà a battere per Jana, la donna di cui si è innamorato e per la quale avrebbe fatto follie.

Manuel sposa Jimena ma ama Jana: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa evidenziano che, in seguito a un incidente aereo che gli farà perdere la memoria, Manuel si convincerà del fatto che Jimena sia il grande amore della sua vita e accetterà di sposarla.

In un primo momento sembrerà che tutto stia procedendo per il meglio, e che quello tra Manuel e Jimena sia vero amore.

Poi, però, col passare del tempo, i ricordi del passato di Manuel inizieranno a riaffiorare, e l'uomo si ricorderà che il vero amore della sua vita non era Jimena, bensì Jana. A questo punto, resosi conto di essere ancora innamorato di Jana, Manuel capirà anche che è impossibile tornare indietro e provare a cambiare la situazione.

Manuel tratta male Jana: anticipazioni La Promessa

Manuel sarà in palese difficoltà e inizierà a trattare male Jana, la quale non riuscirà a dare una spiegazione a questo comportamento. Come se non bastasse, Manuel porterà avanti delle trattative con un suo amico per far partire un nuovo progetto legato all'aeronautica in Italia.

In questo modo, quindi, Manuel punterà a lasciare per sempre la Spagna e a trasferirsi in Italia, così da poter iniziare una nuova vita e lasciarsi tutto alle spalle.

Jimena scopre le bugie di Manuel su Jana: anticipazioni La Promessa

I colpi di scena non tarderanno ad arrivare: gli spoiler delle nuove puntate de La Promessa sottolineano che Jimena entrerà in possesso di una lettera in cui Manuel parla di ciò che prova realmente per Jana.

Jimena, in questo modo, scoprirà le bugie del marito: l'ha solo ingannata, facendole credere di amarla e che sarebbe stata l'unica donna della sua vita, per sempre.

In realtà, però, il cuore di Manuel ha sempre battuto solo per Jana e, come se non bastasse, Jimena apprenderà anche che il marito sta progettando la sua partenza per l'Italia.

Un altro duro colpo per Jimena che, a questo punto, deciderà di passare all'azione e di attuare la sua vendetta nei confronti di Manuel.