La promessa continua ad andare in onda su Canale 5 e le puntate di lunedì 31 luglio e martedì 1° agosto vedranno Eugenia al centro delle scene. Le anticipazioni spiegano che la madre di Curro sarà tenuta abilmente lontana da Jana che tuttavia riuscirà a far diminuire la dose dei suoi medicinali con ottimi risultati. Nel frattempo i Lujan spingeranno Manuel a fissare una data di nozze con Jimena, ma lui proverà a temporeggiare. Curro, invece, si avvicinerà a Jana dopo l'ennesimo scontro con sua zia e troverà nella ragazza una valida confidente. Non mancherà lo spazio dedicato a padre Camillo he farà di tutto per ricevere informazioni sullo stato economico della tenuta, mentre il barone chiederà che Teresa sia la sua cameriera personale.

Anticipazioni La promessa: Jana decisa a indagare su Eugenia

Le anticipazioni de La promessa di lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto raccontano che alla tenuta l'arrivo di Eugenia spingerà Jana a voler indagare.

La cameriera farà di tutto per poter occuparsi della madre di Curro, ma la marchesa le impedirà categoricamente di avvicinarsi a sua sorella. Il compito di prendersi cura della nuova arrivata spetterà a Maria Fernandez che non esiterà ad aiutare la sua amica. Jana, infatti, le chiederà di diminuire le dosi di medicinali, affinché la donna riprenda la lucidità necessaria per rispondere alle sue domande. Il consiglio di Jana si rivelerà molto utile, perché la donna riprenderà lentamente coscienza di sé.

Anticipazioni puntate lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto: Curro rischierà di far cadere Eugenia

Le puntate de La promessa di lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto vedranno al centro delle scene Jana che chiederà a Catalina informazioni su Eugenia. In questo modo, la protagonista scoprirà che la madre di Curro ha avuto delle grosse difficoltà ad avere dei figli.

Nel frattempo, Curro proverà a prendere in braccio sua madre e la farà cadere. In quel momento sarà sorpreso da Cruz che lo sgriderà e gli ordinerà di non avvicinarsi più a Eugenia. Curro soffrirà molto per l'atteggiamento di sua zia e si sfogherà con Jana.

Intanto Cruz e Alonso insisteranno con Manuel affinché si decida a fissare la data di nozze con Jimena, ma il ragazzo prenderà ancora del tempo.

Il barone chiederà che Teresa sia la sua cameriera personale

Le anticipazioni de La promessa rivelano che nelle puntate di lunedì e martedì padre Camillo parlerà con Tadeo. Il prete approfitterà della vendita della confettura per chiedere delle informazioni sulla situazione economica della tenuta. Padre Camillo riuscirà a ottenere le risposte che cerca e successivamente le comunicherà a Petra. Quest'ultima, invece, continuerà a seminare zizzania tra Candela, Simona e Lope.

Infine, il barone sgriderà sua figlia per il comportamento ostile nei confronti di Curro e approfitterà della situazione per fare una richiesta: chiederà di avere Teresa come cameriera personale: questo terrorizzerà Pia.