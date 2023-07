La soap opera La Promessa prosegue la propria messa in onda su Canale 5.

Le anticipazioni dei nuovi episodi svelano che Pia confesserà di essere ancora incinta di Juan, destabilizzando tutte le dinamiche. Dunque, la domestica non si era allontanata dalla villa per interrompere la sua gravidanza, come aveva fatto credere. I segreti e le bugie saranno all'ordine del giorno. Alla tenuta arriverà Lorenzo, il padre di Curro e Jana verrà a conoscenza della triste infanzia del suo povero fratello. Inoltre, Funes si aggirerà sospettoso cercando di capire chi ha posto fine alla vita del barone.

La Promessa, anticipazioni: Funes indaga sulla morte del barone

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera La Promessa rivelano che Funes arriverà alla villa per indagare su cosa sia successo la notte in cui il barone è morto, trovato in fondo a un burrone.

In tutto questo trambusto, alla tenuta arriverà Gregorio, un nuovo maggiordomo che metterà tutta la servitù in difficoltà con le sue maniere militaresche. A proposito di arrivi destabilizzanti, ci sarà anche quello di Lorenzo, marito di Eugenia e padre di Curro. Il suo arrivo sarà ovviamente legato alla dipartita del barone, intenzionato a prendersi parte della cospicua eredità.

Nei nuovi episodi verrà a galla cosa è successo la notte in cui è morto il barone de Linaja e che cambierà tutti gli equilibri.

Altri segreti verranno scoperti e, in primis, la reale identità di Padre Camilo: non è un prete, ma un infiltrato mandato dalla famiglia di Jimena per fare luce sulle reali motivazioni del matrimonio combinato con Manuel.

Padre Camilo smascherato da Simona e Candela

Da quando è arrivato a La Promessa, Padre Camilo si comporta in maniera strana.

Mangia, beve e recita poche preghiere, cosa che sta facendo insospettire Petra. Nei prossimi episodi, anche Catalina, Simona e Candela capiranno che Camilo non è chi dice di essere e così cominceranno a indagare sul suo conto.

Catalina telefonerà alla diocesi di Leon per avere informazioni sul sacerdote, ma nessuno lo conosce.

Alonso chiamerà immediatamente il sergente Funes, mettendolo al corrente di questa sconcertante scoperta.

Jana invece, dopo aver notato una cicatrice sulla spalla del fratello, scoprirà che Curro è sempre stato maltrattato dal padre e ne resterà sconvolta, ma non quanto dalla confessione di Pia.

Anticipazioni La Promessa: Pia e Jana confessano i reciproci segreti

Continuando con le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa, Pía confesserà tra le lacrime a Jana di essere ancora incinta e che il bambino che porta in grembo è di Juan Ezquerdo. Jana le starà vicino e capirà che è arrivato il momento di rivelare a sua volta il motivo per cui si trova alla villa, ovvero per vendicare la morte di sua mamma Dolores e il rapimento del fratello.

Intanto, per Pia sarà sempre più difficoltoso mantenere segreta la sua gravidanza e chiederà aiuto a Candela per nascondere il suo stato.