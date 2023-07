L'attore Flavio Parenti torna a vestire i panni di Tancredi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, previste da settembre su Rai 1.

Intervistato da Blasting News, l'attore ha svelato che in questa ottava stagione della soap, Tancredi si ritroverà ad essere particolarmente geloso della presenza di Vittorio Conti nella vita di sua moglie Matilde. L'attore ha rivelato come il modo in cui Vittorio guarda la mogie "è inaccettabile per Tancredi"

Tancredi pronto a tener banco nelle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che Tancredi si ritroverà a riallacciare i rapporti con la moglie Matilde, dopo che quest'ultima ha scelto di dare una seconda chance al suo matrimonio.

Al tempo stesso, però, Matilde continuerà a portare avanti il suo "legame affettivo" con Vittorio Conti, sempre presente nella sua vita, nonostante il trascorso passionale che c'è stato.

Stando a quanto svelato da Flavio Parenti, la reazione di Tancredi non sarà proprio delle migliori. "Tancredi ama, ma non sa come amare, non ha imparato e ama male. Ama come un uomo che pensa di risolvere i problemi d'amore come quelli d'affari. E questo un po' il suo grande cruccio. Tancredi ha una crescita interiore nei confronti della moglie e capisce che deve concederle quella libertà che desidera, altrimenti andrà via", ha svelato Parenti.

'Vittorio? Inaccettabile per Tancredi', le parole di Flavio Parenti su Il Paradiso 8 (Video)

"Però allo stesso tempo, Vittorio continua a fare gli occhi dolci alla moglie e questo è inaccettabile per Tancredi e lo porta verso un desiderio di scindere questa relazione", ha proseguito ancora Flavio Parenti.

"Paradossalmente ha l'effetto opposto: questo desiderio di controllo, quasi legittimo visti i pregressi tra loro due, viene visto da lei come un: basta, lasciami fare, fidati di me", ha aggiunto l'attore protagonista de Il Paradiso delle signore.

"Tancredi proverà a fidarsi della moglie: ci prova, ci prova ma arriva qualcosa a un certo punto che ti fa tornare alla tua natura, alle tue insicurezze e risolviamo i problemi nel peggiore dei modi", ha rivelato ancora l'attore di Tancredi.

'Il passato è sempre in agguato', lo spoiler su Il Paradiso 8

"Il passato è sempre in agguato: la verità emerge sempre, ci mette tanto tempo, ma quando emerge è come il sole, illumina tutto.

Fin quando non emerge la verità, Tancredi non può veramente essere curato: vediamo se questa è la stagione in cui emergerà la verità", ha dichiarato nell'intervista concessa a Blasting News.

"La verità non è emersa con Matilde. Vittorio l'ha intuita. La verità arriva sempre", ha chiosato Parenti dando appuntamento al pubblico di Rai 1 all'11 settembre per le nuove puntate della soap.