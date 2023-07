La soap opera La Promessa continua a registrare ascolti molto alti e le puntate su Canale 5 sono sempre ricche di sorprese e di colpi di scena. Le anticipazioni dei nuovi episodi vedranno Jana mostrare il suo lato più vendicativo, dopo aver scoperto che Cruz e il barone sono i responsabili della morte di sua mamma Dolores.

Anticipazioni La Promessa: Jana scopre la verità sulla morte di sua mamma

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap opera La Promessa raccontano che Jana verrà a conoscenza di dettagli determinanti per le sue indagini sulla morte di mamma Dolores.

A fornirle le prove sarà Eugenia, prima che Cruz la rispedisca in sanatorio con la speranza che chiuda la bocca per sempre. Tuttavia, la prova regina sarà una sola: l'anello dell'assassino di Dolores è identico a quello portato dal barone.

Nel frattempo, Curro confesserà a Martina che sua cugina Leonor stava per lanciarsi nel vuoto da una torre del palazzo. Ci sarà molta tensione alla villa, anche per via di una lettera misteriosa che riceverà il barone, nella quale si parlerà proprio della defunta Dolores.

L'uomo sarà molto preoccupato per i toni minacciosi della lettera a lui indirizzata e accuserà Romulo di esserne l'autore. Romulo perderà il controllo e sarà sul punto di colpire il barone con un grosso soprammobile.

Jana ruba l'arma con la quale vuole porre fine alla vita del barone

Continuando con le nuove anticipazioni della soap opera La Promessa, il barone si sentirà sempre più a disagio a casa Luján. Nonostante sia in una situazione decisamente scomoda, non perderà occasione per dare fastidio alla povera Teresa, lusingandola con lodi e regali, sulla falsa riga di Pia.

Jana, nel frattempo, sarà anche afflitta dalle sue sofferenze d'amore per Manuel. Decisa a chiarire la situazione, si appresterà ad andare nell'hangar per parlargli. Ma ecco che una soluzione le si prospetterà davanti all'improvviso: passando dalla stanza del Marchese, troverà un'arma carica e la ruberà, con l'intenzione di uccidere il barone.

La Promessa, anticipazioni: Jana è pronta a tutto

Pur di vendicare la morte di sua madre Dolores, Jana sarà disposta a perdere tutto e così nasconderà ciò che ha rubato nella sua stanza, in attesa di macchinare un piano perfetto. Intanto, continuerà a far insospettire il comportamento di Padre Camilo e le sue insistenti domande. Il religioso si avvicinerà infatti a Jimena per sapere se sia o meno innamorata di Manuel o se abbia concordato un matrimonio di pura convenienza.

Questa informazione - che Padre Camilo scriverà subito nelle sue misteriose lettere - sarà molto importante per i Duchi degli Infantes, che diffidano della loro alleanza con i Luján.