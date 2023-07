La soap opera La Promessa, nelle prossime puntate, vedrà Leonor in pericolo di vita. La giovane non reggerà emotivamente alla scoperta di una notizia che la lascerà senza fiato.

Tensione anche per Cruz, dopo aver appreso che Eugenia ha parlato con Jana, rivelandole degli oscuri segreti sul suo passato. A quel punto, la nobildonna penserà sia meglio rispedire la sorella in sanatorio, così che taccia per sempre. Tra le donne della servitù si verrà invece a sapere che il barone ha un interesse per Teresa che, inconsapevole della sua pericolosità, starà per cedere alle lusinghe come fece a suo tempo Pia.

La promessa: Curro trova Leonor sul punto di cadere nel vuoto

I marchesi saranno molto preoccupati per lo stato di salute di Leonor nelle prossime puntate. La giovane prenderà la drastica decisione di lanciarsi nel vuoto per una delusione d'amore ma verrà trovata appena in tempo da Curro, che la salverà. La ragazza si riprenderà fisicamente, ma non psicologicamente, tanto che il medico le prescriverà dei farmaci per il suo umore che non accenna a migliorare. Leonor si aggirerà tra le stanze della villa come fosse un fantasma e con la morte nel cuore.

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni de La Promessa Jana scoprirà il segreto di Cruz e del Barone. A metterla sulla giusta via sarà Eugenia, la sorella di Cruz, che le dirà che i due sono implicati nella morte di mamma Dolores.

Intanto il Barone inizierà a sospettare dell'atteggiamento di Rómulo, che cercherà di tenerlo lontano da Teresa, il suo nuovo interesse amoroso.

Anticipazioni La Promessa: Jana indaga sul padre della Marchesa

Continuando con le anticipazioni della soap La Promessa, Jana farà una scoperta molto importante: vedrà al dito del padre della Marchesa l'anello con il sigillo della nobile famiglia.

Questo indizio la porterà a essere certa che sia stato lui ad uccidere sua madre Dolores.

Jana vorrebbe affrontarlo ma Pia la metterà in guardia, raccomandandole di agire con cautela, vista la pericolosità dell'uomo che sta accusando. Nel frattempo, Simona e Candela sospetteranno che Lope e Salvador stiano tramando qualcosa.

Il loro intuito non sbaglierà, visto che i due nasconderanno un misterioso ragazzo nelle segrete della villa.

La Promessa, trame prossime puntate: Manuel si sposa

Dopo infinite trattative e ripensamenti, Manuel accetterà di sposare Jimena per salvare la sua famiglia dalla rovina economica. Il tutto è nato dall'idea di Cruz, che sta facendo di tutto per non cadere in povertà. La notizia delle nozze spezzerà il cuore alla povera Jana.

Stando alle anticipazioni La Promessa, Jana vedrà Manuel addormentato in biblioteca e avrà il forte desiderio di baciarlo.