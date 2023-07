Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 13 luglio, Demir comprerà la villa del defunto Hatip facendo un'offerta imperdibile alla vedova Naciye, mentre Hunkar gli negherà di parlare a telefono con suo figlio Adnan. Successivamente, la signora Yaman riceverà una notizia da due signore di Cukurova che la sconvolgerà. Intanto, Behice metterà in guardia Fekeli sulla possibilità che suo nipote sia in realtà un impostore. Infine, Yilmaz e Zuleyha si incontreranno di nascosto nel bosco.

Nella prima parte della puntata Demir si recherà da Naciye per darle personalmente le sue condoglianze per la perdita del marito Hatip: in occasione della visita, scoprirà che la vedova è intenzionata a lasciare Cukurova e trasferirsi dai figli.

A questo punto, il marito di Zuleyha avanzerà un'offerta imperdibile per comprare la sua villa e la donna dinanzi a tale lauta somma di denaro non potrà far altro che accettare.

Dopodiché, si scoprirà che il vero motivo dell'acquisto di Demir è di regalare la tenuta a Sevda, che vede sempre di più come una figura materna. Ben presto, quindi, l'uomo farà una sorpresa all'amante di suo padre accompagnandola a vedere la casa.

Nel frattempo, due donne di Cukurova andranno a visitare la villa di Naciye intenzionate a comprarla, ma all'entrata scopriranno che la casa è già stata venduta. Infatti, le signore ascolteranno proprio la conversazione tra Sevda e Demir durante la quale quest'ultimo consegnerà le chiavi dell'alloggio alla "madrina".

Successivamente, Negret e l'amica si dirigeranno a villa Yaman in pomeriggio inoltrato per incontrare Hunkar e la notizia che apprenderà la sconvolgerà totalmente: suo figlio ha acquistato la tenuta di Hatip per l'amante di suo padre.

Intanto, Behice metterà in guardia Fekeli su suo nipote Fikret, ma nonostante un iniziale tentennamento, Ali Rahmet sceglierà di fidarsi del giovane.

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Demir chiamerà alla tenuta Yaman e a rispondere sarà proprio sua moglie: dopo alcuni convenevoli, l'uomo chiederà di poter parlare a telefono con Adnan che, nel frattempo, ha imparato a dire "papà". Tuttavia, l'improvviso arrivo di Hunkar scongiurerà l'intenzione di Demir, poiché la donna aggancerà la cornetta, negandogli di poter parlare con i propri figli.

Inoltre, la matrona di Cukurova ricorderà a Zuleyha che il marito non ha avuto pietà e scrupoli a portarle via i bambini più volte e che lei dovrebbe fare lo stesso.

Infine, Yilmaz incontrerà Züleyha di nascosto.