Cosa succederà nella puntata de La ragazza e l'ufficiale di venerdì 4 agosto? Le anticipazioni della fiction con protagonista Demet Ozdemir rivelano che Seyit si ritroverà a fare i conti con una brutta sorpresa.

L'uomo resterà amareggiato quando scoprirà che Sura lo ha cancellato dalla sua vita e ha scelto di darsi una nuova chance con un altro uomo.

Seyit disperato per Sura: anticipazioni La ragazza e l'ufficiale del 4 agosto

Le anticipazioni sulla prossima puntata della fiction di Canale 5 rivelano che Seyit sarà disperato.

L'uomo non riuscirà ad accettare l'idea di essere stato dimenticato da Sura.

La donna della sua vita, da lui amata alla follia, sembra essersi lasciata alle spalle quella tormentata storia d'amore che hanno vissuto e pronta a darsi una seconda chance.

Al fianco di Sura è presente un nuovo uomo che la rende felice e la supporta. Un duro colpo per Seyit, che a quel punto si renderà conto di non poter arrendersi così facilmente.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui sarà Sura a mettersi sulle tracce del suo ex uomo e andrà a fargli visita in albergo.

Ayse a letto con Seyit: anticipazioni La ragazza e l'ufficiale del 4 agosto

Le anticipazioni della fiction rivelano che nel momento in cui Sura arriverà nella stanza troverà Ayse svestita nel letto di Seyit. Amareggiata da quanto ha visto, scapperà via e rinuncerà così all'incontro con il suo ex compagno.

In questo nuovo appuntamento con la fiction, di venerdì 4 agosto 2023, ci sarà spazio anche per i sospetti sul conto di Alya. Riza la sorprenderà mentre sta riponendo una pistola e, dopo aver perso le staffe, la scaraventerà fuori dalla lavanderia.

A quel punto rivelerà al tenente Billy quello che è appena successo e l'intento della donna.

In questo modo chiederà al suo maggiore di prendere provvedimenti e rimpatriare al più presto Alya.

Cambio programmazione per La ragazza e l'ufficiale: la fiction raddoppia su Canale 5

In attesa di vedere in onda questo nuovo appuntamento con la fiction turca trasmessa su Canale 5, domenica 6 agosto è già prevista una nuova puntata in prima visione assoluta.

La serie tv raddoppierà, eccezionalmente per questa settimana, la sua messa in onda in prima serata e in questo modo verrà data un'accelerata al gran finale di questa serie.

Gli ascolti, intanto, continuano a essere discreti. La media delle puntate trasmesse fino a questo momento risulta di circa 1,5 milioni di spettatori a settimana, pari a uno share che non va oltre il 12-13%.