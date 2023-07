Dopo settimane di silenzio, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono riapparsi su Instagram per far sapere che l'amore nato a Uomini & Donne procede. Il cavaliere ha deciso di condividere con i follower alcuni scatti di una recente vacanza con la fidanzata, arricchendoli di una didascalia che sembrerebbe confermare un momento no appena vissuto ma superato: "Si ama in due, si litiga in due, si ha voglia in due e ci si ritrova in due"

Sui social network, intanto, c'è chi definisce questa storia come un copione già visto: da quando sono una coppia, i due sono spariti spesso dal web facendo pensare ad una crisi che poi viene smentita dopo giorni con dediche romantiche.

Aggiornamenti sulla coppia nata a U&D

Sono trascorsi circa 15 giorni da quando in rete ha cominciato a spargersi la voce di una possibile crisi in corso tra loro, ma Ida e Alessandro hanno deciso di esporsi solo in queste ore.

Il pomeriggio di venerdì 28 luglio, infatti, il cavaliere di U&D ha preso parola su Instagram per far sapere che tra lui e la compagna procede tutto a gonfie vele anche se non si fanno vedere insieme da settimane e lei è appena rientrata da una vacanza in solitaria in Sardegna.

Sotto ad una serie di foto scattate a Capri all'inizio del mese, Vicinanza ha scritto: "In due è tutto lì. Si ama in due, si litiga in due, si ha voglia in due e ci si ritrova in due".

"Ti amo, io più te", ha concluso il napoletano nella dedica social con la quale ha smentito i rumor che sono circolati di recente sulla storia d'amore sbocciata all'interno degli studi Elios lo scorso autunno.

Il parere di chi guarda U&D

Ida ha risposto alle belle parole del fidanzato con il seguente commento: "L'amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia".

Insomma, attualmente tra la dama e il cavaliere di U&D procede tutto alla grande ma i fan non escludono che nelle scorse settimane potrebbe esserci stato un allontanamento.

Il fatto che Alessandro abbia fatto riferimento ai litigi che rafforzano un'unione, sta portando tanti a pensare che qualcosa di vero c'era dietro alle voci che hanno impazzato sul web nell'ultimo periodo.

La scelta della parrucchiera di andare in Sardegna da sola per un breve periodo, infatti, è parsa a tutti insolita e non in linea con il comportamento che la stessa ha da quando si è legata a Vicinanza.

Oggi, 28 luglio, i protagonisti del Trono Over fanno sapere di stare ancora insieme e di non avere alcuna intenzione di tornare in studio per cercare un altro amore.

Attesa per l'inizio delle riprese di U&D

Dopo aver visto il post Instagram con il quale la coppia ha smentito le voci di crisi e di rottura che sono circolate di recente, i fan di U&D hanno commentato il tutto in due diversi modi.

Da una parte c'è chi non ha mai creduto all'allontanamento tra la dama e il cavaliere e oggi ne ha avuto conferma, dall'altro chi è certo che il gelo degli ultimi giorni nascondesse quantomeno un litigio che poi i due hanno accantonato.

"Non pubblicano per un po', così la gente si preoccupa e ne parla. Poi tornano a pubblicare per dire che la crisi è passata, ma fate pace con il cervello", questo è il parere di un internauta che ha messo d'accordo parecchi spettatori del dating-show.

Attualmente, comunque, la coppia è unita e sembrano diminuire le possibilità di un'ospitata nelle registrazioni di Uomini e Donne previste per il 30 e 31 agosto: il blogger Lorenzo Pugnaloni ha inserito Ida e Alessandro nella lista degli ex del cast che potrebbero partecipare alle prime riprese della nuova edizione, ma per ora non sono arrivate conferme a riguardo.