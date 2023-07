In My home my destiny Nuh non reagirà per niente bene quando scoprirà che la "sua" Emine ha una relazione con Faruk, l'ex di Zeynep. In primis sarà distrutto per quello che prova per lei, ma anche perché si renderà conto che Faruk, probabilmente, la sta solo usando per vendicarsi di Zeynep. Per risolvere la cosa Nuh si deciderà ad affrontare Faruk e i due verranno alle mani.

Il confronto tra Nuh ed Emine

Per Nuh sarà un colpo al cuore quando vedrà Emine in macchina insieme a Faruk. Capirà che tra i due c'è qualcosa, così affronterà la ragazza. Farà tutto ciò anche perché Nuh prova qualcosa per Emine e quando la vedrà insieme a Faruk il suo cuore andrà in mille pezzi.

Nuh in realtà non sa che Emine e Faruk si sono anche baciati, e che quest'ultimo la presenta ai suoi amici come la sua ragazza.

Tra Nuh ed Emine ci sarà un confronto, ma la ragazza sarà abbastanza chiara. Conosce Nuh da molto tempo e sa che prova qualcosa per lei. Non ha nessuna intenzione di turbarlo, però anche lui deve farsene una ragione se vede un altro uomo, anche perché non gli ha mai dato nessuna speranza.

Emine chiede a Nuh

Nuh le dirà di essere sorpreso non tanto per ciò che lui prova per lei, ma per quello che sta facendo a Zeynep, visto che è il suo ex e ha provato anche a rovinarle il giorno del matrimonio. Nuh sarà sincero: secondo il suo parere Faruk la sta solo usando per vendicarsi di Zeynep.

Emine lo inviterà a farsi gli affari suoi e a lasciarla in pace. Nuh accoglierà il suo consiglio? Assolutamente no.

Nuh e Faruk si prendono a pugni

Nuh aspetterà Faruk fuori da un locale. Quest'ultimo, quando si incontreranno, crederà che il ragazzo sia stato mandato da Mehdi, ma non sarà così. Non potrà nemmeno immaginare che Nuh si trovi lì per Emine.

Gli dirà che deve vergognarsi, visto che sta frequentando la migliore amica della sua ex ragazza, ma Faruk sarà schietto: "Io e Zeynep ci siamo lasciati da tanto tempo, quindi non devo nulla a nessuno".

Nuh, però, minaccerà Faruk: "Non voglio più vederti vicino a Emine". Da queste poche parole Faruk capirà che Nuh è follemente innamorato di Emine, così lo stuzzicherà, facendo arrabbiare Nuh che arriverà a sferrargli un pugno in pieno volto.

Le minacce di Nuh: 'Ti ucciderò Faruk'

Sarà una guardia a difendere Faruk e a dare un pugno a Nuh per allontanarlo, ma il ragazzo non si arrenderà. Nonostante ci siano due guardie che proveranno a cacciarlo via, lui continuerà a urlare: "Ti ucciderò se non starai lontano da Emine".

Le guardie continueranno a picchiarlo e a mandarlo via. Per sua fortuna non arriveranno le forze dell'ordine, ma è chiaro che da questo momento in poi la battaglia tra Faruk e Nuh per il cuore di Emine sarà aperta.