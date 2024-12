Nel finale di serie di Endless love, Asu pagherà definitivamente per le sue malefatte. Dopo essere scappata due volte dall'ospedale psichiatrico e aver provato a uccidere Nihan due volte, Hakan l'arresterà in una vecchia fabbrica abbandonata in cui si è rifugiata.

Asu arrestata: il suo passato non la salva dal ricovero nell'ospedale psichiatrico

Nelle prossime puntate, Asu verrà arrestata per tutti i crimini commessi: aver tentato di uccidere Ozan avvelenandolo, aver complottato con Emir per uccidere Tufan e aver finto di essere morta. Tuttavia, Asu penserà di aver trovato un modo per evitare di finire in carcere: quando aveva 14 anni, è stata in cura per una patologia psichiatrica.

Vorrà provare di non essere guarita del tutto per evitare il carcere.

Il giudice la farà sottoporre a diversi esami, che dimostreranno che la salute mentale di Asu non è propriamente stabile, ma non deciderà di lasciarla in libertà: la farà ricoverare in un ospedale psichiatrico. Una brutta esperienza per Asu, che chiederà a Emir di portarla subito fuori di lì.

Asu tenta di uccidere Nihan, ma viene fermata da Leyla

Emir la accontenterà, ma lei lo dovrà aiutare a separare Nihan da Kemal. Crederà che tra i due possa esserci una rottura uccidendo Leyla. Asu avrà questo compito: uccidere Leyla avvelenandola. Di nascosto, Asu si recherà a casa di Leyla per ucciderla, ma all'ultimo momento cambierà idea: deciderà di uccidere Nihan, che vive nella stessa casa di Leyla.

Andrà nella sua camera, sarà pronta a iniettarle del veleno, ma arriverà Leyla, che con uno sparo la ferirà. Leyla finirà in carcere per tentato omicidio, mentre Asu tornerà nell'ospedale psichiatrico. Emir sarà pronto ad aiutarla nuovamente a uscire di lì e, anche in questo caso, dovrà aiutarlo nel piano per eliminare Kemal.

Asu fugge dall'ospedale e tenta di uccidere Nihan, Hakan l'arresta in una vecchia fabbrica

Asu riuscirà a scappare dall'ospedale dopo aver flirtato con un infermiere, che, con ingenuità, si fiderà di lei e la porterà fuori dall'ospedale, evitando di farsi vedere da qualcuno. Asu, però, lo ucciderà e si darà alla fuga. Emir le darà come compito quello di sorvegliare Nihan, da lui rapita, ma Asu proverà a ucciderla.

Sarà Baran a fermarla in tempo e a portare via Nihan.

Il tutto accadrà in una vecchia fabbrica abbandonata e, contemporaneamente, Kemal farà un annuncio alla stampa, chiedendo a tutta la Turchia di aiutarlo a ritrovare Nihan. Alcuni cittadini di Istanbul sentiranno le urla strazianti di una donna in questa fabbrica abbandonata e chiamerà subito la polizia. Hakan correrà sul luogo e non solo arresterà Baran, ma anche Asu. Mentre, tutto orgoglioso, le metterà le manette, le dirà: "Guardati intorno per un'ultima volta, perché non vedrai più la luce".