L'appuntamento con My home my destiny proseguirà nella fascia pomeridiana di Canale 5 per tutta la stagione estiva e, le anticipazioni delle nuove puntate, rivelano che Zeynep si ritroverà a dover affrontare una situazione particolarmente spinosa.

La donna, dopo essere stata costretta a sposare Mehdi, dovrà fare i conti con i sospetti del marito in merito al suo legame con Faruk, l'uomo che avrebbe voluto sposare per davvero. Una situazione particolarmente scomoda per la protagonista femminile della soap, la quale si ritroverà ben presto a fare i conti con la furia del marito.

Zeynep sposa Mehdi: anticipazioni My home my destiny

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera turca trasmessa su Canale 5, rivelano che Zeynep convolerà a nozze con Mehdi, col solo scopo di non mettere nei guai la sua famiglia, che si trova a dover affrontare una situazione molto complicata.

La mamma di Mehdi, infatti, ha fatto presente ai genitori della ragazza che, nel caso in cui avesse sposato suo figlio, avrebbero potuto soggiornare all'interno del loro appartamento e in tal modo evitare di ritrovarsi senza un tetto sotto al quale andare a vivere.

Di conseguenza, Zeynep deciderà di non mettere nei guai i suoi genitori e rinuncerà alle nozze con Faruk, il vero grande amore della sua vita.

Faruk non si arrende con Zeynep: anticipazioni My home my destiny

Da quel momento in poi, però, le cose assumeranno una piega del tutto inaspettata e ben presto la donna si ritroverà messa seriamente nei guai.

Le anticipazioni sulle nuove puntate della soap rivelano che Faruk chiederà spiegazioni alla sua amata sul perché di questo gesto affrettato: vuole sapere la verità su queste nozze lampo con Mehdi.

Come se non bastasse, il marito di Zeynep inizierà a sospettare che ci sia qualcosa di non detto in tutta questa vicenda e vorrà sapere qualcosa in più sul conto di Faruk.

A quel punto, Zeynep e sua mamma, proveranno a smorzare questa situazione complicata, dicendo che Faruk è il fratellastro della donna.

Mehdi scopre le bugie di Zeynep: anticipazioni nuove puntate

In questo modo, quindi, crederanno di averla fatta franca e di aver sistemato le cose, ma ben presto la verità verrà a galla.

Mehdi, infatti, verrà in possesso di uno scatto che ritrae sua moglie e il giovane Faruk nel momento in cui si scambiano un appassionato bacio.

A quel punto, quindi, l'uomo scoprirà che sua moglie ha messo in piedi solo un castello di fitte bugie col quale lo ha ingannato e raggirato, fino a celebrare le nozze.

La reazione di Mehdi sarà molto dura e, per prima cosa, deciderà di andare via di casa e metterà così in discussione il suo neonato matrimonio.