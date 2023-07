In My home my destiny Mehdi potrebbe avere le ore contate. Si troverà in ospedale perché, nel tentativo di salvare Bayram, Mehdi verrà ferito alla schiena con un coltello. Rischierà la vita, verrà sottoposto a un delicato intervento chirurgico e si troverà in stato comatoso. Sarà la visita di Zeynep a far scattare in lui una piccola emozione, soprattutto quando lei dirà di amarlo.

Mehdi in fin di vita per salvare Bayram

Durante le prossime puntate la vita di Mehdi sarà in bilico. Il ragazzo proverà a salvare Bayram da un gruppo di delinquenti. L'uomo è stato beccato da questi ultimi mentre rubava e per vendicarsi l'hanno preso a botte, facendogli perdere i sensi.

Nuh, a conoscenza della cosa, avviserà Mehdi, che proverà a difendere il suocere picchiando coloro che l'hanno preso di mira. Crederà di essersi sbarazzato di tutti, ma alle spalle qualcuno lo ferirà con un pugnale e Mehdi sarà in fin di vita.

La corsa in ospedale e l'intervento d'urgenza

Verrà portato immediatamente in ospedale e al suo capezzale correranno tutti: Zeynep con la madre Sakine, le sorelle Müjgan e Cemile, e anche la madre Zeliha. Anche quest'ultima si sentirà male, perché Müjgan, donna dalla lingua biforcuta, le dirà che se Mehdi rischia di morire è solo colpa sua, visto che ha consentito che diventasse il marito di Zeynep, una che attira solo guai.

Per fortuna Zeliha avrà solo un mancamento, mentre per Mehdi la situazione sarà più complicata.

Dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico e non si sa se riuscirà a superarlo.

Mehdi ricoverato in terapia intensiva

Dopo ore di attesa Mehdi uscirà dalla sala operatoria. L'intervento è riuscito, ma Mehdi è in coma e la prognosi rimane sempre riservata. Rimarrà ricoverato nel reparto di terapia intensiva e non sarà facile per i familiari fargli visita.

Almeno inizialmente daranno questa possibilità solo a Zeynep. La ragazza entrerà nella stanza del marito e avrà l'opportunità di raccontargli ciò che sente in questo difficile momento.

La reazione di Mehdi

Zeynep gli dirà che ha tanto paura di perderlo, anche perché da quando si son trovati non si sente più sola. La ragazza non riuscirà a trattenere le lacrime mentre gli dirà: "Dammi la possibilità di guardarti negli occhi e dirti ti amo".

Nonostante sia in coma Zeynep riuscirà a scatenare una sua reazione, infatti appena gli darà un bacio sulla fronte, nella guancia di Mehdi scorrerà una lacrima. I sentimenti dei due ragazzi sono molto forti e l'emozione di Mehdi n'è l'assoluta prova. Intanto proseguirà la degenza in terapia intensiva, con la speranza che molto presto sia fuori pericolo.