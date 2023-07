Le prossime puntate della soap opera turca My home my destiny, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico in Italia, vedranno al centro della scena Ekrem (Nail Kırmızıgül), il padre adottivo della protagonista assoluta Zeynep Göksu (Demet Özdemir).

Le anticipazioni sui futuri episodi in programmazione su Canale 5 raccontano di fatti che l’uomo verrà smascherato dalla consorte Nermin (Senan Kara) che resterà profondamente delusa quando apprenderà che il suo amato intrattiene alle sue spalle una tresca clandestina con un’altra donna. Da lei ha anche avuto una figlia segreta.

Spoiler turchi, My home my destiny: Ekrem tradisce la moglie

Nelle nuove puntate della telenovela in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nella fascia pomeridiana, verrà dunque alla luce la doppia vita di Ekrem, il padre adottivo di Zeynep. Il primo a scoprire che l’uomo ha un’amante e una figlia segreta sarà il genero Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) che lo vedrà casualmente in ospedale in compagnia della sua seconda famiglia: si viene così a sapere che Ekrem ha una relazione extraconiugale con Mertem, una dipendente dell’azienda di proprietà della moglie Nermin.

Dopo aver fatto la sconvolgente scoperta, Mehdi deciderà di non mettere al corrente la moglie Zeynep per non farla soffrire. A fare la conoscenza della figlia segreta di Ekrem sarà invece Nuh (Fatih Koyunoğlu), ma su richiesta del cugino Mehdi accetterà di non parlare con nessuno dell’intricata faccenda.

Il tradimento di Ekrem rischierà comunque di venire a galla quando sua moglie Nermin gli farà una sorpresa nel suo ufficio trovando appunto Mertem, la quale le dirà che suo marito si trova in riunione.

Nermin disperata, Zeynep senza parole

La madre adottiva di Zeynep, dopo aver atteso invano Ekrem, gli lascerà un biglietto nel suo ufficio per poi rientrare a casa, ma arriverà comunque a scoprire l’infedeltà del marito quando lo stesso riceverà un messaggio al cellulare da Mertem, salvata in rubrica sotto falso nome.

Nermin cadrà allora nello sconforto più totale e farà subito avere la notizia a Zeynep: quest’ultima la raggiungerà immediatamente al fianco di Mehdi, ma resterà attonita quando la “madre” sentirà di avere spinto Ekrem tra le braccia della sua amante, dopo averlo trascurato per diverso tempo.

L'evento legato al tradimento di Ekrem darà uno scossone anche al rapporto, già pericolante di suo, tra Mehdi e Zeynep.