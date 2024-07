Nelle prossime puntate de La rosa della vendetta İbrahim farà una scoperta che lo lascerà di stucco. Mentre sarà ancora ricoverato in ospedale, Gara gli farà visita, e tra una conversazione e l'altra gli svelerà l'identità del padre biologico di Deva. La ragazza è nata dal matrimonio tra Gara e Mustafa Pehlivan, il secondo marito di Zafer, colui che è stato ucciso da Gülcemal. Una situazione abbastanza contorta, ma della quale Zafer pare voglia usufruire per fare del male proprio a Gülcemal.

İbrahim si trova ancora in ospedale dopo l'infarto

İbrahim si troverà ancora in ospedale a causa dell'infarto.

Anche se la degenza proseguirà nel migliore dei modi, non riceverà delle notizie molto belle. Per esempio İpek gli dirà che Gülcemal ha messo fuoco alla loro casa. In realtà il disastro è opera di Zafer, ma nessuno ancora lo sa. L'uomo si preoccuperà in maniera particolare per Deva, visto che vive a casa di Gülcemal. Pensava di potersi fidare di lui, invece le cose stanno andando di male in peggio.

L'uomo crederà che sia meglio portare via la figlia da quella casa, ma qualcun'altra gli farà cambiare idea. Sarà Gara, che andrà a trovarlo in ospedale.

Gara racconta a İbrahim che Zafer ha provato a far uccidere Deva

"Deva è al sicuro con Gülcemal, non puoi proteggerla da Zafer come fa lui", dirà Gara a İbrahim, ma lui sarà ancora fermo al fatto che Gülcemal gli abbia bruciato la casa, ma Gara sarà sicura di una cosa: "Lui non potrebbe mai farlo, solo qualcuno potrebbe compiere un'azione del genere e quella persona è Zafer".

Sarà così che Gara confesserà a İbrahim che Zafer ha quasi ucciso Deva facendola seppellire viva: "L'ha fatto per intimidirla, in modo che non scappasse e tornasse a casa di Gülcemal. Ecco perché ha bruciato la casa, così non aveva nessun posto dove tornare". İbrahim non crede nella possibile malvagità di Zafer, allora Gara gli ricorderà un aneddoto: "Ti ricordo che quella donna ha provato a uccidermi buttandomi nel lago, se non fosse stato per quel pescatore il mio corpo sarebbe ancora lì.

Se l'ha fatto a me, perché non può farlo a mia figlia?".

La verità sul padre di Deva

İbrahim vorrebbe scappare con le figlie, invece Gara lo spronerà a uscire dall'ospedale e andare a vivere con Zafer: "Starai lì e mi informerai di tutto quello che accade". Gara sembrerà pronta a vendicarsi di Zafer, perché a quanto pare le ha fatto un torto: "Da sempre mi chiedi chi sia il padre di Deva.

Ecco, ero la moglie di Mustafa Pehlivan e deva era sua figlia".

Chi è Mustafa Pehlivan? È il secondo marito di Zafer, quello con cui è fuggita quando ha abbandonato Gülcemal e Gülendam. È stato ucciso proprio da Gülcemal, che non si capacitava di ciò che la madre avesse potuto fare al padre