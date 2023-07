Domenica 2 luglio sui social è scoppiata una polemica che ha coinvolto Nikita Pelizon. La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 ha infatti condiviso un messaggio alquanto criptico via Instagram in cui ha dichiarato che "quel giorno" avrebbe voluto fare i salti di gioia.

Stando alle ipotesi di alcuni utenti sul web, la modella potrebbe avere lanciato una velata frecciatina indirizzata alla crisi di coppia che sta riguardando Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

Le parole di Nikita

Tramite il proprio profilo Instagram, Nikita ha dunque pubblicato quattro strane stories: nella prima ha ringraziato i "Nikiters", ovvero suoi fan, mentre nelle successive ha accompagnato una propria foto a delle criptiche didascalie - "Non era pane ma mela" - o a delle particolarissime immagini come quelle della raccolta differenziata.

In una quarta stories Nikita ha infine scritto: "Non volevo urlare di felicità quel giorno perché la mia vicina è stressata e non sta affrontando un periodo facile".

Le ipotesi dal web

Nikita Pelizon non ha menzionato nessuno nelle quattro stories su Instagram, ma sul web sono state formulate varie ipotesi che puntano quasi tutte sulla medesima tesi: la modella ha lanciato delle velate frecciatine a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

A detta di alcuni, parlando di "quel giorno" Nikita si sarebbe riferita al momento in cui la coppia nata al Grande Fratello Vip 7 ha vissuto delle criticità sentimentali. Secondo alcuni utenti, Nikita avrebbe continuato a tirare in ballo dinamiche a cui si è assistito all'interno della casa di Cinecittà, quando ad esempio veniva critica per dar da mangiare agli uccellini in giardino - "Non era pane ma mela" - o per non fare adeguatamente, a detta dei compagni d'avventura, la raccolta differenziata.

Ovviamente, si tratta solamente di una supposizione poiché come detto in precedenza Nikita non ha menzionato né Daniele né Oriana.

Nikita Pelizon lancia il suo primo singolo

In attesa di capire se la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 abbia realmente punzecchiato gli "Oriele", la modella ha rilasciato un'intervista a Radio Cusano all'interno del programma Turchesando condotto da Turchese Baracchi.

La diretta interessata ha preferito non esprimere un commento sulla rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria limitandosi a dire che se c'è un sentimento forte i due riusciranno a chiarire.

In merito ai suoi progetti di lavoro, Pelizon ha invece lanciato il suo primo singolo Mojito dicendosi felicissima per il supporto che sta ricevendo dai "Nikiters".