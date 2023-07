L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 8 riparte a metà settembre nella fascia del prime time di Canale 5 e per questa nuova edizione Alfonso Signorini sarà pronto per una rivoluzione.

Tante le novità che gli spettatori avranno modo di vedere nel corso dell'ottava edizione, a cominciare da un cast completamente rinnovato, che si baserà su un mix tra personaggi famosi e persone sconosciute.

Grandi novità anche per quanto riguarda gli opinionisti, dove risultano fuori sia Orietta Berti che Sonia Bruganelli.

Le novità sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip 8 con Signorini

Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 8 rivelano che ci sarà spazio per un cast completamente rinnovato, che punterà sul mix tra volti famosi e persone sconosciute.

Quest'anno un nutrito gruppo di personaggi famosi varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà per mettersi in gioco.

Al tempo stesso, però, gli autori hanno scelto di puntare anche su un cast "nip". I casting si stanno svolgendo in queste settimane in tutta Italia e porteranno alla scelta di almeno una decina di persone sconosciute, pronte a mettersi in gioco nella casa più spiata d'Italia.

Alfonso Signorini rivoluziona il cast del GF Vip 8: via Bruganelli e Orietta Berti

Un'altra novità di questo GF Vip 8 riguarda gli opinionisti che saranno presenti in studio al fianco di Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti risultano fuori dallo show: entrambe non sono state riconfermate per questa nuova edizione in onda dal prossimo settembre e dovranno lasciare il posto a due new entry.

Tanti i nomi che sono circolati in queste settimane, tra cui quello di Giulia Salemi, che sembrava essere destinata a conquistare il ruolo da opinionista ufficiale.

Katia Ricciarelli verso un ritorno al Grande Fratello Vip 8

Alla fine, però, sembrerebbe che Signorini abbia scelto di puntare su una nuova coppia tutta al femminile, che prevede la presenza di Katia Ricciarelli.

La soprano, in passato già concorrente del Reality Show, sarebbe in lizza per essere una delle nuove opinioniste di questa ottava edizione.

Al suo fianco potrebbe arrivare la conduttrice e showgirl Paola Barale, in passato inviata de La talpa su Italia 1 e conduttrice di una edizione de La Pupa e il Secchione.

Saranno loro le due opinioniste ufficiali di quest'anno? La risposta nel corso delle prossime settimane, quando emergeranno nuove anticipazioni dettagliate sul reality show di Signorini.