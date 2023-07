Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati. La ragazza in una diretta su Instagram ha spiegato che la storia non è andata come sperava, ma non vuole iniziare una “guerra” con nessuno. Marzoli ha chiesto di non essere più taggata in video e foto che la ritraggono insieme all’imprenditore, poiché preferisce non vedere momenti appartenenti al passato.

Le parole di Oriana

Dopo giorni di silenzio sulla sua attuale situazione sentimentale, Oriana Marzoli ha deciso di rompere il silenzio in una diretta Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha esordito spiegando che la relazione con Daniele Dal Moro è giunta al capolinea.

A tal proposito ha chiesto ai fan degli “Oriele” di non taggarla più in video che parlano della coppia: “Non ho nessun tipo di guerra con nessuno”. Inoltre ha aggiunto: “Purtroppo le cose non sono come in un film. È la vita reale”.

Successivamente la 31enne ha precisato di non avere pubblicato alcuna storia al vetriolo: “Sembro una bambina, ma voglio una vita seria, una famiglia”.

Per quanto riguarda la rottura con Daniele, Oriana ha spiegato che non vuole ferirlo. Dunque, non chiederà mai ai fan di dare al ragione a lei.

Infine ha ribadito i suoi sentimenti: “Mi ero innamorata veramente, ma non ha funzionato”. Al tempo stesso Marzoli ha precisato che anche Daniele ha fatto il possibile per fare in modo che le cose andassero bene.

Ignoti i motivi della rottura

Al momento non è dato sapere il motivo che ha portato Oriana e Daniele alla rottura. L’unica cosa certa è che, anche all’interno della casa di Cinecittà, i due erano soliti discutere in modo animato. Nei giorni scorsi, Marzoli era andata in Costa Smeralda per un impegno di lavoro e aveva portato con sé Dal Moro, Giaele De Donà, Nicole Murgia e Micol Incorvaia.

Il giorno prima di tornare a Verona, la coppia ha avuto una lite che sembrerebbe aver coinvolto anche Micol. Da quel giorno sulla coppia è calato il gelo. Lo stesso Daniele aveva scritto su Twitter che la storia era giunta al capolinea e senza alcun margine di ritorno.

Daniele Dal Moro in silenzio

Daniele Dal Moro ha preferito non commentare le parole dell’ormai ex fidanzata Oriana.

Tuttavia, nei giorni scorsi in live di Twitch aveva spiegato che lui e la 31enne si erano rivisti e avevano avuto modo di parlare. Inoltre aveva precisato che probabilmente lui e Oriana si sarebbero rivisti per decidere cosa fare. Ad oggi, però, sembrerebbe essere arrivata la rottura definitiva.