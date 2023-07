Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 12 luglio su Canale5, Behice confiderà i suoi sospetti a Mujgan sul presunto nipote di Fekeli. Intanto, Demir avanzerà un'offerta per comprare la casa del defunto Hatip. Successivamente, Yilmaz incontrerà Zuleyha e Adnan a casa sua per parlare della loro fuga in Germania, ma proprio in quel momento arriverà Mujgan alla tenuta e Akkaya temerà che sua moglie possa scoprirli. Infine, Behice farà visita a Sermin per scoprire qualcosa in più sul giovane Fikret.

Behice teme che Fikret sia un impostore in Terra amara

Nella prima parte dell'episodio di Terra amara, Behice uscirà insieme a sua nipote in auto e durante il tragitto le confesserà di aver non pochi sospetti su Fikret. Infatti, secondo la zia di Mujgan l'uomo arrivato alla tenuta potrebbe aver rubato l'identità del vero nipote di Fekeli per impossessarsi dell'eredità dello zio. Per questo motivo, la donna inizierà ad indagare per scoprire la verità e chiederà a Cetin di pedinarlo. Nel contempo, Demir si recherà a casa di Naciye per darle personalmente le condoglianze per la perdita del marito e approfitterà del momento per dirle che è disposto a fare una buona offerta per comprare la sua casa.

Yilmaz chiede a Gulten di recapitare un messaggio ad Altun

Successivamente, Behice si recherà a casa di Sermin per spettegolare insieme a lei della scenata di Demir durante il matrimonio di Sabahattin e Julide contro la madre. Inoltre, la zia di Mujgan non perderà occasione per raccogliere qualche informazione su Fikret e Sermin le rivelerà di averlo incontrato e di avergli raccontato del rapporto tra Akkaya ed Ali Rahmet.

Intanto, Yilmaz chiederà a Gulten di dire a Zuleyha che la sta aspettando nella casa accanto a villa Yaman e di portare anche il piccolo Adnan con sé.

Zuleyha e Yilmaz vogliono cominciare una nuova vita insieme

Nella parte finale dell'episodio di Terra amara, Zuleyha si recherà all'appuntamento con Yilmaz insieme a suo figlio e i due amanti sogneranno di poter cominciare una nuova vita insieme ai loro figli lontani da Cukurova.

Nello specifico, vorrebbero fuggire in Germania dove sarebbero liberi di vivere la loro storia d'amore senza doversi nascondere. Tuttavia, proprio durante il dolce momento familiare, Mujgan arriverà alla tenuta per portare via alcuni oggetti personali lasciati a casa sua, ma il tempestivo intervento di Gulten riuscirà ad avvertire Yilmaz dell'arrivo di sua moglie. A questo punto, temendo di essere scoperti, Altun si nasconderà insieme ad Adnan nel bagno, ma la dottoressa Hekimoglu apparirà molto sospettosa quando noterà un pacco regalo contenente una macchinina sul divano.