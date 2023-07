Mediaset rivoluziona i palinsesti per la nuova stagione televisiva 2023/2024. Tante le novità che saranno proposte al pubblico nel corso della prossima annata, a partire dai cambiamenti che riguarderanno la fascia del pomeriggio, dove non ci sarà più spazio per Barbara d'Urso.

La conduttrice napoletana è la grande esclusa dai palinsesti di Canale 5 a differenza di Maria De Filippi che, nel corso della prossima stagione, continuerà a portare avanti tutti i suoi impegni tra daytime e prima serata.

Scatta la rivoluzione a Mediaset: cosa succede nei prossimi palinsesti

Nel dettaglio, per la prossima stagione 2023/2024 è prevista una rivoluzione dei palinsesti Mediaset, che riguarderà in primis i contenuti proposti al pubblico.

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che ci sarà una maggiore cura del prodotto, dato che lo scopo primario sarà quello di evitare di inceppare nel trash e proporre al pubblico programmi che potrebbero non essere adatti per l'intera famiglia.

Ecco perché in casa Mediaset si è scelto di attuare una sorta di restyling e, a farne le spese, è stata in primis Barbara D'Urso, da ben quindici anni al timone del consolidatissimo Pomeriggio 5 in onda su Canale 5.

Barbara d'Urso fuori da Pomeriggio 5 nei palinsesti Mediaset 2023/2024

La conduttrice partenopea, a partire dal prossimo settembre, risulta fuori dal palinsesto della rete ammiraglia: non sarà più lei la padrona di casa di Pomeriggio 5.

Al suo posto arriverà la giornalista Myrta Merlino che, in una delle sue prime interviste post ingaggio a Mediaset, ha specificato che il nuovo Pomeriggio 5 sarà incentrato soprattutto su cronaca e attualità.

La trasmissione che, con Barbara d'Urso aveva dato ampio spazio anche al gossip e alla cronaca rosa, da questa stagione televisiva non tratterà più dunque argomenti leggeri per offrire al pubblico un programma dal sapore squisitamente giornalistico.

Grande Fratello senza trash, De Filippi c'è: nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024

La rivoluzione dei contenuti riguarderà anche il Grande Fratello che, quest'anno, tornerà alla sua versione "originaria".

Pochi i veri concorrenti famosi che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, affiancati da un gruppo di sconosciuti che saranno scelti attraverso i casting itineranti di queste settimane.

Anche in questo caso, Alfonso Signorini e la sua squadra di autori dovranno stare attenti a tenere in mano le redini del reality show Mediaset, per evitare di incappare nuovamente nella deriva trash della passata edizione, che tanto fece infuriare Pier Silvio Berlusconi, tanto da chiedere subito provvedimenti per tornare ad una linea più sobria.

Confermatissima, invece, Maria De Filippi: da settembre sarà ancora la regina di Canale 5 con tutte le sue trasmissioni che popoleranno il daytime e la prima serata.