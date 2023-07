Terra Amara prosegue con nuove puntate all'insegna delle emozioni. Le anticipazioni di domenica 16 luglio annunciano che Sermin scoprirà che Mujgan ha tentato di sparare a Zuleyha. La donna lo dirà a Demir, e lui correrà al ranch in difesa di sua moglie, ma il comportamento di Yilmaz sarà spiazzante.

Yilmaz, infatti, chiederà a Yaman di non denunciare sua moglie, e in cambio rinuncerà alla quota offertagli da Hunkar. Inoltre, l'uomo avrà già pronti i passaporti per fuggire con Zuleyha e i bambini in Germania.

Anticipazioni Terra amara: Sermin ascolterà la conversazione tra Gulten e Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara riportano che nella puntata in onda domenica 16 luglio Gulten noterà che Behice sta parlando male di Zuleyha alle signore di Cukurova. L'obiettivo della zia di Mujgan sarà quello di far passare per pazza la moglie di Demir, e Gulten proverà ad aprirle gli occhi.

La sorella di Gaffur chiederà a Zuleyha di denunciare Mujgan per averle sparato, ma lei rifiuterà. Questa conversazione verrà ascoltata da Sermin che correrà a dire a Demir che Mujgan ha attentato alla vita di sua moglie.

Yaman vorrà prima accertarsi delle parole di sua cugina e andrà in commissariato ad informarsi sulla sera in cui Zuleyha stava per perdere la vita.

Anticipazioni puntata di domenica 16 luglio: Mujgan accusata da Demir

La puntata di Terra amara in onda il 16 luglio vedrà al centro dei riflettori Demir che arriverà alla verità. Questi, infatti, grazie alla polizia scoprirà che sua moglie è stata ferita dalla pistola di Yilmaz, e quindi capirà che Mujgan è la colpevole.

Senza perdere altro tempo, Demir andrà al ranch di Fekeli e qui avrà un duro confronto con il suo nemico e sua moglie.

Mujgan giurerà di non aver premuto il grilletto, ma nessuno le crederà. Quando Demir andrà via dal ranch, la ragazza spiegherà a Fekeli di aver tentato di uccidere Zuleyha dopo aver letto una lettera che aveva scritto a Yilmaz.

Nel frattempo, Yilmaz proverà a far calmare Demir.

L'inaspettato accordo tra Demir e Yilmaz

Yilmaz avrà una strana reazione alle accuse di Demir.

Akkaya, infatti, implorerà il suo nemico di non denunciare sua moglie. Per convincere Yaman, Yilmaz sarà disposto a rinunciare alle quote offerte da Hunkar, e firmerà un foglio che attesterà quello che dice.

Demir sembrerà accettare la proposta, ma chiederà a Yilmaz se sia ancora innamorato di Zuleyha. Lui non risponderà, ma il segreto di Mujgan sembrerà essere al sicuro. Akkaya avrà già pronti cinque passaporti per fuggire in Germania con Zuleyha e i bambini, e per questo vorrà che tutto sia tranquillo.