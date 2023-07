Continua su Rai 1 la programmazione di Sei sorelle dal lunedì al venerdì a partire dalle 16:05 circa. Le anticipazioni degli episodi in dal 10 al 14 luglio riportano che Blanca deciderà di accettare la proposta di matrimonio di Rodolfo, abbandonando, così, i suoi propositi di stare con Cristobal.

Il debutto in società di Elisa sarà un disastro per colpa di Sofla, ma lei penserà che sia tutta opera delle sue sorelle e mediterà vendetta contro di loro.

Francisca viene aggredita all'Ambigù

Nella puntata di Sei sorelle di lunedì 10 luglio Francisca sarà contenta perché prenderà parte all'opera Le nozze di Figaro al posto di un'altra cantante.

Intanto Rodolfo sarà preoccupato perché intuirà che Blanca prova dei forti sentimenti verso Cristobal. Inoltre Carolina, dopo aver sporto denuncia verso German, incontrerà la vera madre del piccolo. La donna le dirà che manterrà il segreto, ma in cambio dovrà darle tanti soldi.

Nell'episodio di martedì 11 luglio Elisa non si curerà del periodo difficile che stanno attraversando le sue sorelle, e racconterà a Sofia della sua gioia per il prossimo debutto in società. Nel frattempo, Francisca subirà un'altra aggressione all'Ambigù. Don Ricardo si recherà da Adela in prigione e si scontrerà con lei, mentre Blanca acconsentirà alle nozze con Rodolfo, rinunciando così al suo sogno di poter stare con Cristobal.

Donna Dolores mostrerà apertamente la sua contrarietà.

Elisa medita vendetta contro le sue sorelle

Le anticipazioni di Sei sorelle di mercoledì 12 luglio evidenziano che per Elisa giungerà il momento di debuttare in società. Purtroppo per lei, però, la serata andrà diversamente da come se l'era immaginata. Tutto ciò accadrà a causa di Sofia che, per ripicca nei suoi confronti, non ha dato a nessuno gli inviti per la serata.

Elisa penserà subito che la colpa sia delle sue sorelle e mediterà vendetta.

Nella puntata di giovedì 13 luglio Elisa inizierà ad assumere un comportamento ambiguo, e prenderà il quadro che ritrae la madre. La ragazza si rivolgerà al padre affinché possa averlo. Nel frattempo, Petra inviterà Carolina a rendere migliori le sue condizioni sul posto di lavoro, e le assicurerà che in cambio non dirà nulla di quanto appreso.

Diana, invece, inizierà a comprendere che Don Ricardo ha avviato degli strani affari in fabbrica e cercherà di capirci qualcosa.

Marina e Cristobal si occupano dei feriti in Marocco

In base agli spoiler di venerdì 14 luglio, Diana perderà i sensi in fabbrica dopo essere stata colpita in testa. La prima a soccorrerla sarà Salvador, ma la donna penserà che lui non le stia dicendo del tutto la verità. Intanto sarà scontro aperto tra Donna Dolores e Blanca, dopo che la ragazza ha deciso di sposare Rodolfo. Inoltre Miguel sarà geloso del rapporto creatosi tra Petra e Bernardo. Infine Celia sarà stanca dopo la prima seduta con l'elettroshock, mentre Marina e Cristobal si prenderanno cura dei feriti in Marocco.