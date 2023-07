Sei sorelle prosegue la sua messa in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1. La soap opera iberica, ambientata a Madrid dal 1913 al 1916, per gli episodi trasmessi dal 10 al 14 luglio 2023 annuncia che Blanca Silva inizierà a provare dei sentimenti per Cristobal decidendo comunque di accettare la proposta di matrimonio di Rodolfo.

La cosa però non entusiasmerà affatto la futura suocera Donna Dolores, con la quale avrà degli accesi scontri. Nel frattempo, Elisa Silva avrà intenzione di festeggiare il debutto in fabbrica nonostante le difficoltà con le sue sorelle.

La ragazza susciterà però una profonda invidia nell'amica Sofia, che le farà così un dispetto non facendo recapitare gli inviti della sua festa. A quel punto Elisa incolperà le sorelle per il disguido. Diana infine nutrirà forti sospetti su Salvador.

Blanca contro Donna Dolores dopo la proposta del figlio Rodolfo

Nelle puntate dal 10 al 14 luglio 2023, Blanca si troverà ad affrontare una questione piuttosto delicata: la donna frenerà infatti i suoi sentimenti per Cristobal decidendo di accettare la proposta di fidanzamento di Rodolfo.

La cosa manderà su tutte le furie Donna Dolores, madre del futuro sposo, che affronterà parecchie liti con Blanca. Sarà Rodolfo a tentare di trovare il modo di far ragionare le due donne affinchè trovino un punto di incontro.

Elisa vittima di un dispetto accuserà le sue sorelle

Elisa debutterà in fabbrica e sarà per tanto desiderosa di organizzare una festa. Purtroppo, la serata si trasformerà in vero e proprio fallimento dato che gli inviti all'evento non sono stati recapitati agli ospiti.

Tutto questo accadrà per opera dell'amica Sofia, che invidiosa ha deciso di far saltare il party.

Elisa andrà così su tutte le furie e si scontrerà con le sue sorelle, arrivando persino a sottrarre il quadro ritraente la loro madre. A quel punto, la donna scatenerà un vero e proprio conflitto in famiglia.

Diana sospetterà di Salvador

Nell'episodio in onda il 14 luglio, Diana, una delle sorelle Silva, verrà ritrovata da Salvador svenuta all'interno della fabbrica di tessuti: la donna è stata infatti colpita e tramortita.

La ragazza però non sarà affatto grata all'uomo per il bel gesto e inizierà quindi a nutrire dei sospetti nei suoi riguardi decidendo anche di iniziare ad investigare con l'intento ultimo di proteggere la fabbrica di famiglia fondata da suo padre ormai defunto.

Situazione per niente rosea nemmeno per Blanca, che continuerà a scontrarsi con Donna Dolores: l'imminente matrimonio con Rodolfo metterà nuovamente in crisi la famiglia.