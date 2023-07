La soap opera Tempesta d'amore continua la propria messa in onda tutti i giorni dalle ore 20 alle 20:30 su Rete 4.

Le anticipazioni della soap pera tedesca per le puntate trasmesse dal 24 al 30 luglio 2023 informano che Constanze dovrà affrontare in tribunale Anna, la nonna del fidanzato, relativamente alla morte di Manuela. In particolare la donna deciderà di escogitare un'accusa falsa contro l'anziana, sotto il consiglio del suo compagno, facendo andare su tutte le furie Henning, il fratello della defunta.

Nel frattempo Bettina pianificherà un incidente in e-bike per ingannare André nel tentativo di ottenere un'importante somma di denaro.

Gerry infine accetterà di avere una relazione a distanza con Merle, che si trasferirà in Inghilterra per lavoro.

La falsa accusa di Constanze contro la nonna di Paul

Negli episodi dal 24 al 30 luglio 2023, Constanze si troverà in tribunale per confrontarsi con una difficile scelta riguardante Anna, nonna di Paul.

La donna dirà a Henning che le accuse dell'omicidio di Manuela non reggerebbero e così seguirà il consiglio del suo fidanzato di fare una dichiarazione falsa. A quel punto, Josie interverrà, suggerendo a Constanze di non agire contro la nonna di Paul, tendendo conto dei suoi problemi cardiaci. L'amica inoltre farà notare alla ragazza che Paul nutrirebbe ancora dei forti sentimenti per lei.

La nonna di Paul intanto tornerà a "Fürstenhof" e si recherà in tribunale in quanto accusata di aver ucciso Manuela. Infine, la donna si scontrerà con Henning e non la prenderà affatto bene.

Bettina fingerà un incidente per ingannare André

Entrerà poi in azione Bettina che metterà in atto un piano ingannevole per André in modo da riuscire ad accaparrarsi la sua eredità.

La donna infatti fingerà un incidente con l'e-bike donata proprio da André. Un escamotage che verrà scoperto da Yvonne, che la coglierà mentre sarà intenta a organizzare le prove del grave danno all'auto. A quel punto, Bettina offrirà alla donna una parte di denaro in cambio del suo silenzio.

André però si renderà conto delle vere intenzioni di Bettina e la stupirà consegnandole i soldi per il presunto danno e mettendo a disposizione una macchina noleggiata.

La donna intanto comincerà ad avere dubbi riguardo il suo piano per portare via la grande patrimonio economico all'uomo e si accorgerà di provare dei sentimenti autentici nei suoi confronti.

Gerry accetterà la relazione a distanza con Merle

Merle riceverà un'importante offerta di lavoro in Inghilterra. Questo però metterà a dura prova la sua relazione con Gerry, data l'evidente distanza.

A quel punto, Merle sorprenderà il suo fidanzato, offrendogli un posto di lavoro come giardiniere presso il suo datore di lavoro. Tuttavia, Gerry rifiuterà la proposta e deciderà di rimanere a al "Fürstenhof" con i suoi amici Max, Erik e Shirin. Merle infine approverà la scelta del suo fidanzato, dimostrandogli così tutto il suo amore.