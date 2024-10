Continua il successo di Endless Love, in onda con la seconda ed ultima stagione sia in daytime che in prima serata su Canale 5. Il finale della popolare serie tv turca, proseguendo con questa programmazione, sarà trasmesso in Italia all'inizio del 2025. Cosa accadrà nell'ultimissimo episodio? Gli spoiler provenienti dalla Turchia anticipano un finale dolceamaro che stravolgerà la vita dei due protagonisti: Nihan e Kemal. Le anticipazioni rivelano che quest'ultimo morirà tragicamente per salvare la sua amata, portando però con sé il suo eterno nemico, Emir, l'antagonista principale della serie.

Anticipazioni Endless Love: Emir tiene in ostaggio Nihan

Le anticipazioni del finale di Endless Love rivelano che non ci sarà un happy end per Nihan e Kemal. Proprio quando i due saranno sposati e felici con la loro bambina, Emir Kozcuoglu pianificherà una terribile vendetta. Il perfido imprenditore prenderà in ostaggio l'ex moglie e la porterà su una collina. Quando Kemal arriverà sul posto, Nihan lo pregherà di non avvicinarsi perché il terreno è un campo minato e potrebbe esplodere da un momento all'altro. Soydere, però, non ascolterà la moglie e continuerà a camminare verso di lei finché non si fermerà all'improvviso, certo di essere sopra una mina. La giovane Sezin capirà e, di conseguenza, inizierà a disperarsi.

Kemal le dirà di non agitarsi e le chiederà di andarsene per salvarsi. Emir, che starà assistendo alla scena, si precipiterà da Nihan e la libererà per portarla via.

Kemal a Emir: 'Questa è la tua fine'

Emir cercherà di portare via Nihan ma quest'ultima farà resistenza e griderà a Kemal: "Non posso vivere senza di te". Soydere la esorterà ad andare via.

"Devi farlo per Deniz, per la promessa che le abbiamo fatto", le dirà. Lei gli correrà incontro ed Emir la inseguirà. Quando arriveranno vicini a Kemal, Kozcuoglu si fermerà impietrito poiché anche lui sarà su una mina collegata alla dinamite. Nihan si allontanerà da entrambi e chiamerà la polizia che arriverà sul posto insieme agli artificieri, i quali si renderanno conto che i due sono ormai spacciati.

Kemal dirà le sue ultime parole all'amata: "Devi vivere per nostra figlia. Ti amerò per sempre". Subito Kemal guarderà il rivale Emir e gli dirà: "Questa è la tua fine". Poi sposterà il piede e la bomba scoppierà. Nihan, da lontano assisterà alla scena e urlerà disperata, certa di avere perso il suo grande amore.

Vildan ospite di Verissimo

Un volto molto amato di Endless Love arriverà per la prima volta in Italia per raccontarsi a Verissimo. Neşe Baykent, interprete di Vildan, sarà ospite nel programma condotto da Silvia Toffanin sabato 5 ottobre 2024. L'attrice si racconterà ai telespettatori italiani tra vita privata e carriera. Nata a Smirne il 6 aprile 1974, Neşe Baykent è un'attrice di teatro e di televisione che ha lavorato in diverse serie tv di successo. In Endless Love veste i panni di Vildan Acemzade, madre di Nihan e Ozan e sorella di Leyla.