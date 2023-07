Davide Rosati è un ex militare dell'esercito ed e uno dei fidanzati di questa nuova edizione di Temptation Island. Il 39enne di Terracina è fidanzato da 11 anni con Alessia Bottiglia, con la quale ha deciso di partecipare al reality delle tentazioni. I problemi tra loro sono nati a seguito della scoperta da parte di Davide di un tradimento di Alessia. La ragazza infatti, ha avuto una storia parallela durata due anni con un uomo più grande di lei. Resta ora da capire se il suo fidanzato riuscirà davvero a perdonarla oppure no.

Davide Rosati è fidanzato da 11 anni con Alessia: lei lo ha tradito

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere le sette coppie in gioco. Tra queste, c'è quella formata da Davide Rosati e Alessia Bottiglia, fidanzati da ben 11 anni. I problemi tra loro sono nati dopo la scoperta di un tradimento di lei. In particolare, si è scoperto che Alessia ha avuto una storia parallela con un altro uomo durata ben due anni. Davide lo ha scoperto quasi subito ma, nonostante questo, non ha chiuso la relazione. Ora però, pare evidente che il 39enne non sia ancora riuscito a perdonare la fidanzata e soprattutto a fidarsi di lei.

Chi è Davide di Temptation Island: è un ex militare e guida le ambulanze

Il percorso di Davide Rosati a Temptation Island 2023, pare essere tutto in salita. Già dai promo riguardanti la seconda puntata, lo si vede parecchio adirato, dopo aver visto alcuni video della fidanzata. In attesa di scoprire cosa é successo nel villaggio sardo, si sa che Davide ha 39 anni ed è originario di Terracina in provincia di Latina.

È un ex militare dell'esercito e attualmente lavora come autista di ambulanze. Come già accennato, ha conosciuto Alessia 11 anni fa e da allora non si sono mai lasciati, nonostante il tradimento di lei.

La fidanzata di Davide fa l'assistente sociale e ha 32 anni

È stata la fidanzata Alessia a scrivere a Temptation Island proprio perché vuole riconquistare il fidanzato dopo il tradimento.

Davide dal canto suo, vuole capire se può ancora fidarsi di Alessia. Quest'ultima ha 32 anni ed anche lei è originaria di Terracina, proprio come Davide. La ragazza lavora come assistente sociale presso l'ospedale di Terracina. Qualcuno forse, si è accorto che Alessia non è un volto del tutto sconosciuto. La fidanzata di Davide infatti, è apparsa più volte nel programma Forum in onda su Canale 5. Non solo, è apparsa anche in Take me out di Gabriele Corsi e in Chi ti conosce, il quiz condotto da Max Giusti. Detto questo, c'é grande curiosità intorno a questa coppia. Riusciranno ad uscire indenni dal reality di Maria De Filippi? Per scoprirlo non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Temptation Island che, si ricorda, va in onda tutti i lunedì in prima serata su Canale 5.