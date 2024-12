Asu Alucahan verrà processata dopo aver confessato alla polizia tutti i suoi misfatti. La donna si ritroverà dinnanzi al giudice e, grazie ad un cavillo legale, riuscirà a evitare il carcere venendo internata in un ospedale psichiatrico. Lo rivelano le anticipazioni relative alla puntata della soap tv Endless Love in onda su Canale 5 nel pomeriggio di martedì 17 dicembre.

Asu confessa i suoi crimini ma riesce ad evitare il carcere

La trama del 17 dicembre riprenderà dal momento in cui Emir cercherà di convincere Asu a confessare i suoi crimini e a prendersi tutte le responsabilità per evitare che anche lui venga messo in mezzo.

Alla fine, la donna si farà convincere dal fratello e si ritroverà a subire un processo. Dinnanzi al giudice Asu giocherà una carta inaspettata e, per evitare il carcere, tirerà fuori un suo precedente ricovero in ospedale psichiatrico avvenuto quando aveva 14 anni, dimostrando così che quando aveva commesso gli illeciti non era capace di intendere e volere. In attesa del verdetto, Asu rimarrà in custodia cautelare in carcere.

Nel frattempo, Ayhan e Leyla sceglieranno la casa in cui andranno a vivere dopo il matrimonio. Il giorno delle nozze si avvicinerà sempre più e i due non vedranno l'ora di cominciare la loro vita insieme.

Asu in manicomio, Emir sequestra Nihan

Hakan si recherà in commissariato per cercare di riavere il suo vecchio posto di lavoro.

Mercan, invece, sarà sempre più in difficoltà a causa dei sentimenti che prova per Kemal e, nelle trame successive, la si vedrà allontanarsi dalla città proprio per cercare di sfuggire a questi sentimenti. Asu verrà trasferita in manicomio, mentre il fratello Emir costringerà Nihan ad andare con lui al matrimonio di Leyla e Ayhan.

Galip avrà un infarto e verrà trasferito dal carcere in ospedale.

Al ritorno dalle nozze di Leyla, Emir e Nihan avranno un'accesa discussione, al termine della quale lui rinchiuderà la moglie in casa. Nihan sarà sequestrata nella sua stessa casa e non sarà un'impresa facile liberarla. Kemal, grazie ad un piano ben elaborato, riuscirà a trarre in salvo la sua amata.

Endless Love si ferma a Natale

Il palinsesto di Canale 5 subirà alcune modifiche in occasione della settimana di Natale, soprattutto per quanto riguarda la programmazione di Endless Love. La serie turca, infatti, a partire dal 23 dicembre si prenderà una pausa e non verrà più trasmessa nella fascia pomeridiana né in prima serata. Andrà però in onda il sabato e la domenica pomeriggio e quindi il 28 e il 29 dicembre.

La serie con Nihan e Kemal tornerà alla sua normale programmazione solo a gennaio 2025, quando mancheranno poche puntate al gran finale di stagione.