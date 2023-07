Gabriela e Giuseppe sono tra i protagonisti indiscussi dell'edizione di Temptation Island attualmente in onda: nelle prime quattro puntate, infatti, la coppia ha regalato colpi di scena e momenti molto discussi. Il giorno successivo alla riappacificazione tra Ferrara e Chieffo davanti al falò, la single Roberta ha postato su Tik Tok un video che tanti fan hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata ad entrambi.

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Nel corso della puntata di Temptation Island di lunedì 17/07 c'è stato il ritorno di Giuseppe: come avevano anticipato siti e riviste, il napoletano ha chiesto di poter rivedere Gabriela dopo averla lasciata al falò di confronto anticipato che si era registrato 24 ore prima.

L'addio tra Ferrara e Chieffo, infatti, non è durato neppure un giorno: dopo essersi parlati e soprattutto dopo essersi fati numerose promesse, i due ragazzi hanno deciso di rimettersi insieme e di abbandonare i villaggi mano nella mano.

Il ragazzo, inoltre, non ha neppure salutato la single con la quale si è rapportato per circa due settimane in Sardegna: Roberta De Grazia sembra non aver apprezzato questo comportamento, e lo si evince dai video polemici che ha pubblicato su Tik Tok dopo la messa in onda del programma su Canale 5.

La stoccata ai piccioncini di Temptation Island

Se qualche giorno fa ha insinuato il dubbio che tra lei e Giuseppe ci sarebbe stato qualcosa (in un video la single ha ammiccato mentre una voce registrata parlava di baci e di cose non dette), nelle ultime ore Roberta è stata un po' più esplicita con un nuovo contenuto apparso sul suo profilo Tik Tok.

Ad un filmato nel quale la si vede ballare a ritmo della musica che c'è come sottofondo, la tentatrice ha aggiunto la seguente didascalia: "Fai la brava amo, che se arrivo a stancarmi ti faccio venire le crisi nervose".

"Ti mando un paio di screen e piangi per giorni", sono queste le frasi che la giovane protagonista di Temptation Island ha aggiunto all'ultimo video che ha caricato sui social network.

I fan hanno subito pensato che queste pungenti parole fossero una frecciatina neppure troppo velata alla coppia che si è ricongiunta al falò lunedì scorso e a confermarlo sarebbe la risposta che Roberta ha dato ad una follower proprio sotto il post in questione.

La pace tra i ragazzi di Temptation Island

"Il lupo perde il pelo ma non il vizio", ha commentato una fan sotto al video con il quale Roberta sembra aver voluto punzecchiare Gabriela e Giuseppe.

"Ben detto", ha risposto la single lasciando intendere che secondo lei il napoletano Ferrara non cambierà come ha promesso alla fidanzata durante il falò di confronto che è andato in onda ieri sera.

Anche se per contratto non può ancora esprimersi su quello che è accaduto in Sardegna durante le registrazioni (il cast potrà tornare attivo sui social network solo dopo che il reality sarà finito su Canale 5), De Grazia sta lanciando segnali e frecciatine che i curiosi non si stanno lasciando sfuggire.

La coppia di giovani che si è ricongiunta proprio nel corso della quarta puntata di Temptation Island, invece, per ora tace e non replica alle stoccate della bionda single.

Quest'ultima ha sempre sostenuto che Giuseppe avrebbe mentito quando ha detto a Filippo che non l'avrebbe mai baciata nel rispetto della sua compagna, anche perché tra loro c'è stato un feeling immediato all'interno del villaggio, una sintonia che non è cresciuta solo perché lui ha richiesto un falò anticipato dopo aver visto Gabriela scambiarsi effusioni con Fouad in una zona del resort dove le telecamere non arrivano.