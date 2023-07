La programmazione di Terra Amara prosegue in prima visione assoluta su Canale 5 tutti i giorni tranne il sabato. Negli episodi in onda da domenica 23 a venerdì 28 luglio 2023, Hunkar Yaman si troverà in pericolo in quanto Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya saranno decisi a farla fuori.

Adnan Yaman farà prendere un grosso spavento ai propri cari: il bambino verrà ricoverato d’urgenza in ospedale per essersi procurato una ferita inavvertitamente.

Trame Terra amara, al 28 luglio: Demir ferma la fuga di Zuleyha e Yilmaz

Sono previsti tanti colpi di scena nelle puntate trasmesse su Canale 5 dal 23 al 28 luglio.

Dagli spoiler si evince che sarà tutto pronto per il trasferimento di Yilmaz e Zuleyha in Germania insieme ai loro bambini. A impedire a quest’ultima di fuggire sarà il marito Demir. Akkaya, credendo che Hunkar abbia fatto la spia, la rinchiuderà in un capanno e minaccerà di ucciderla con la sua arma da fuoco.

Ali Rahmet si metterà alla ricerca di Yilmaz e Hunkar dopo essere stato avvertito da Gulten. Mujgan invece, dopo essere stata rimproverata dal padrino, avrà un litigio con la zia Behice. Sempre a proposito di Fekeli, gli uomini di Ankara architetteranno un piano per ucciderlo.

Demir litiga con Sevda, Altun si ricongiunge con i figli

Demir litigherà con Sevda perché si schiererà dalla parte di Zuleyha.

Intanto Yilmaz rinuncerà a mettere fine all’esistenza di Hunkar. Sevda, dopo aver assistito a un dialogo tra Sermin e Demir, scoprirà che quest’ultimo ha scoperto il piano di fuga della moglie tramite la cugina. Intanto Hunkar farà i conti anche con la furia di Zuleyha, la quale sarà decisa a ucciderla convinta del fatto che abbia messo al corrente il figlio della sua partenza con Akkaya.

A fare chiarezza ci penserà Sevda. In seguito Altun si ricongiungerà con i figli grazie a Hunkar.

Yilmaz e Zuleyha, dopo aver deciso di rimanere a Cukurova, chiederanno il divorzio ai rispettivi partner, ma riceveranno un netto rifiuto. Demir farà presente alla moglie di considerare Adnan suo figlio, anche quando apprenderà che Yilmaz è a conoscenza della verità.

Yaman fa infuriare Akkaya, Adnan si ferisce

Gaffur cercherà di mettere in cattiva luce Rasit, invece Behice e Sermin crederanno che Fikret abbia qualche segreto. Ben presto Behice troverà dei documenti con il vero nome del nipote di Fekeli, invece Demir vorrà far circoncidere Adnan, anche se Zuleyha non sarà d’accordo, scatenando la furia di Yilmaz.

Mentre Akkaya affronterà il rivale a Villa Yaman, il piccolo Adnan si ferirà con una pistola lasciata incustodita. Yilmaz, Zuleyha, Demir e Hunkar porteranno Adnan in ospedale.