Durante la quarta puntata di Temptation Island, in onda lunedì 17 luglio, la coppia formata da Ale e Federico sembra essere sempre più distante: lei ha chiesto il falò di confronto, ma lui non si è presentato. A quel punto la ragazza ha chiesto a Filippo Bisciglia di non mostrare più suoi video al fidanzato: quest'ultimo davanti alla scelta della compagna è rimasto impassibile.

Che cos'è successo?

In occasione della precedente puntata di Temptation Island, Ale si è avvicinata al single Lollo tanto che tra i due è scattato un bacio. Successivamente si è pentita e ha richiesto il falò di confronto con Federico, ma quest'ultimo ha preferito non presentarsi.

Filippi Bisciglia ha spiegato alla protagonista che il fidanzato vuole continuare l'esperienza all'interno del villaggio dei ragazzi in modo da approfondire la conoscenza con la single Carmen. A quel punto Ale ha avanzato una richiesta particolare alla produzione: non mostrare più i suoi video al fidanzato. Dopo aver accettato la richiesta e stravolto il regolamento del programma, il conduttore si è diretto nel villaggio dei ragazzi e ha comunicato la decisione di Ale a Federico. Quest'ultimo è apparso impassibile: "Mi rendo conto che non ho paura di perderla".

“Mi rendo sempre più conto che non ho paura di perderla” #TemptationIsland pic.twitter.com/f5ly0GtzDf — Temptation Island (@TemptationITA) July 17, 2023

Federico vorrebbe essere lasciato dalla fidanzata

L'atteggiamento di Federico non è passato inosservato ai telespettatori di Temptation Island.

Durante la terza puntata il giovane ha pronunciato delle parole che hanno lasciato di stucco sia la fidanzata sia i telespettatori del docu-reality. Nel dettaglio, Federico ha confidato alla single Carmen di non provare più nulla per la fidanzata ma non ha il coraggio di lasciarla per paura di vederla soffrire. A tal proposito il giovane vorrebbe essere lasciato, in modo da non avere sensi di colpa.

Federico ha precisato che non vuole una famiglia a differenza della compagna e vuole maggiore libertà. Inoltre ha anche detto che non prova più il desiderio di avere un rapporto intimo.

La reazione di alcuni utenti del web

Su Twitter, la maggior parte degli utenti si sono schierati dalla parte di Ale: "Lei avrebbe dovuto chiedere alla produzione di poter uscire dal programma senza che Federico lo venisse a sapere.

A fine programma, cinque minuti prima dei titoli di coda lo avrebbero messo al corrente". Un altro utente ha affermato: "Ma siamo sicuri che prima di Temptation Island fossero una coppia?".

Un altro utente con ironia ha chiosato: "Federico convintissimo di essere così importante e che Ale non respiri neanche senza di lui, quando in realtà si sta consolando con Lollo".

Infine c'è chi ha definito Ale e Federico una "coppia surreale".