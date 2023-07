Martedì 4 luglio saranno svelati i palinsesti Mediaset 2023/2024, ma in rete già si vocifera di ritorni a sorpresa e di mancate riconferme.

Temptation Island, ad esempio, potrebbe andare in onda anche in inverno per quella che sarebbe la sua seconda edizione dell'anno. Anche il blogger Lorenzo Pugnaloni ha confermato l'indiscrezione di Tvblog sul reality di Canale 5 che ha esordito lunedì scorso con la sua decima stagione e con ascolti record.

Aggiornamenti sul futuro di Temptation Island

A due giorni dalla presentazione dei format Mediaset che faranno compagnia al pubblico dal prossimo settembre, Tvblog ha lanciato un'interessante indiscrezione su un "colpo di scena" che la rete avrebbe in serbo per i telespettatori.

Stando a quanto circola in rete domenica 2 luglio, quella che sta andando in onda in queste settimane non sarebbe l'unica edizione di Temptation Island in programma nel 2023: i giornalisti, infatti, fanno sapere che il reality di Canale 5 dovrebbe tornare tra qualche mese con un'inedita versione invernale.

Per la prima volta da quando viene trasmesso in tv, il format potrebbe intrattenere fan e curiosi in un periodo diverso dall'estate: in passato è stata proposta una stagione Vip in autunno, ma l'inverno è una novità assoluta per il programma condotto da Filippo Bisciglia.

Il successo di Temptation Island

La versione invernale di Temptation Island, dunque, secondo queste indiscrezioni dovrebbe debuttare in tv nello stesso periodo in cui sono previste le nuove puntate di Tu sì que vales, Io Canto e Grande Fratello Vip, quindi prima della fine del 2023.

Al momento non si conoscono altri dettagli sul possibile ritorno del reality-show, ma maggiore chiarezza sarà fatta il 4 luglio durante la presentazione dei palinsesti Mediaset.

Questo rumor è stato avallato anche da Lorenzo Pugnaloni, che su Instagram ha detto di essere a conoscenza di tutto e ha ironizzato: "Ma i falò di confronto li faranno negli igloo?".

Il format sulle tentazioni d'amore, comunque, è ancora in onda con la sua classica formula estiva: l'esordio della decima stagione è avvenuto lo scorso 26 giugno e ha fatto registrare ascolti importanti (oltre il 26% di share e circa 3,5 milioni di spettatori davanti al televisore).

Anticipazioni seconda puntata di Temptation Island

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla possibile versione invernale, Temptation Island sta per tornare su Canale 5 con la seconda puntata della decima edizione. Lunedì 3 luglio Filippo Bisciglia condurrà un appuntamento con il reality estivo di Mediaset, durante il quale potrebbero avvenire ben due falò di confronto definitivi.

Le anticipazioni di Temptation Island che circolano in rete da circa una settimana, fanno sapere che Manu avrebbe accettato di incontrare Isabella perché nel promo di Temptation non compare: in un video nel quale i fidanzati si recano nel pinnettu per ricevere aggiornamenti su Davide e Alessia, Marascio è assente e c'è chi pensa che abbia già lasciato il villaggio con la compagna Recalcati.

Anche i protagonisti del filmato in questione potrebbero abbandonare la Sardegna in anticipo rispetto ai 21 giorni previsti: il ragazzo chiederà un faccia a faccia con la sua dolce metà dopo aver visto qualcosa di troppo, ma non si sa ancora se lei acconsentirà o vorrà portare avanti il viaggio nei sentimenti.

Le coppie del cast sono sette ma già domani sera qualcuna potrebbe lasciare, facilitando il racconto del presentatore che all'esordio si è dovuto barcamenare tra 14 concorrenti e i loro sfoghi al falò dopo soli tre giorni di percorso all'interno del resort.