Lunedì 3 luglio in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island. Secondo le anticipazioni, sarà una puntata importante per la coppia formata da Davide e Alessia. Saranno arrivati ad un punto di non ritorno? Lui, nel promo della puntata, è parso alquanto arrabbiato con la compagna e ciò farebbe pensare al peggio. Per saperne di più comunque, bisognerà seguire questo secondo appuntamento, dove il pubblico scoprirà anche se Manu avrà accettato di incontrare Isabella al falò richiesto da lei.

Temptation, anticipazioni: Manu avrà accettato di incontrare Isabella?

C'è grande attesa per la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island. Lunedì 3 luglio, il pubblico scoprirà se Manu avrà accettato il falò immediato richiesto sul finire della scorsa puntata dalla fidanzata Isabella. Al momento non si hanno notizie al riguardo. Come noto, il programma é registrato, ma nulla é trapelato su ciò che é accaduto nel villaggio sardo durante le riprese. In rete sono apparse varie indiscrezioni, tra cui quella che assicura che la coppia sia uscita da Temptation Island.

Temptation Island, Davide fuori di sé: pronto a chiudere con Alessia?

La seconda puntata di Temptation Island sarà importante anche per un'altra coppia.

Quella formata da Davide e Alessia. Lo ha fatto intendere Filippo Bisciglia sul finire dello scorso appuntamento. Un'ulteriore conferma la si é avuta dal promo che Mediaset sta mandando in onda in questi giorni. Qui si vede Davide parecchio adirato con la fidanzata. Dal canto suo, Alessia viene mostrata mentre si confida con uno dei tentatori.

Ebbene, dalle immagini, si vede Davide dire: "Se lei non riesce a trattenersi davanti a tutta Italia, figurati senza cosa può fare". Questo fa pensare che la fidanzata si sia avvicinata troppo ad un tentatore. Se fosse così, sarebbe la goccia che fa traboccare il vaso, visto che Davide ha accettato di partecipare a Temptation proprio per capire se poteva ancora fidarsi di Alessia dopo che lei lo aveva tradito.

Davide si sfoga nel villaggio dei fidanzati e… Per scoprire cos’è successo non ci resta che aspettare la seconda puntata di #TemptationIsland, in onda lunedì 3 luglio in prima serata su Canale 5 🔥 pic.twitter.com/M79lZxXZdL — Temptation Island (@TemptationITA) June 30, 2023

Sarà Davide a chiedere un falò immediato ad Alessia nella seconda puntata?

Sempre dai promo riguardanti la puntata del 3 luglio, si viene a sapere che uno dei fidanzati richiederà un falò immediato di confronto alla compagna. A questo punto, i telespettatori hanno il sospetto che possa essere proprio Davide il fidanzato in questione. Se fosse così, ci sarebbero molte probabilità che la storia tra lui e Alessia possa giungere al capolinea.

Nulla é ancora detto, visto che per averne la certezza, bisognerà seguire per intero la seconda puntata del reality delle tentazioni. L'appuntamento é per lunedì 3 luglio a partire dalle 21.25 circa su Canale 5.