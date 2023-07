Nella terza stagione di Terra Amara avrà luogo la fuga di Yilmaz e Züleyha verso la Germania, anche se l'epilogo non sarà dei migliori. Quando saranno convinti di essere finalmente liberi, la polizia li fermerà e li condurrà in commissariato. Qualcuno li ha denunciati, sarà forse Demir?

Züleyha e Yilmaz riescono a partire da Çukurova con i loro figli

Züleyha e Yilmaz saranno pronti a mettere in atto il loro piano di fuga. Züleyha a Villa Yaman farà addormentare tutti mettendo del sonnifero in una bevanda, mentre Yilmaz dal ranch di Fekeli fuggirà all'insaputa di tutti con Kerem Ali.

Züleyha approfitterà del sonno profondo in cui cadranno tutti per prendere Adnan, Leyla e scappare. Ci penserà Yilmaz ad andare a prenderli presso la tenuta. Caricati i bagagli in macchina, tutti si daranno alla fuga.

Züleyha scappa con Yilmaz: finalmente è libera

Durante il viaggio Züleyha sarà incredula, finalmente ha la possibilità di viversi la sua storia d'amore con Yilmaz: "Mi sembra di sognare, non riesco ancora a crederci". Anche Yilmaz sarà felice: "Abbiamo sofferto molto, ma finalmente possiamo partire. Non ci separeremo più".

Durante il viaggio Yilmaz farà vedere a Züleyha alcune foto di Hünkar insieme ai figli e la ragazza si emozionerà alla vista della suocera: "Era una persona molto buona, anche se si è resa conto in ritardo degli errori che ha fatto.

Non avrei mai immaginato che un giorno avrei pianto per lei". Züleyha, anche se con una vena malinconica, non riuscirà a smettere di essere felice: "Ce l'abbiamo fatta Yilmaz, siamo sulla via della felicità".

Demir si accorge che Züleyha è fuggita con i bambini

Intanto a Villa Yaman inizieranno a svanire gli effetti del sonnifero e Demir si sveglierà tutto frastornato.

Improvvisamente capirà che è successo qualcosa, soprattutto quando si renderà conto che i bambini non sono più a casa: Züleyha è scappata e li ha portati via. Demir non smetterà di piangere e a urlare: "Non puoi farmi questo Züleyha".

Sevda lo sentirà e correrà da lui, e non potrà fare altro che consolarlo quando lui singhiozzerà "non posso vivere senza i miei figli".

La polizia ferma la fuga

La fuga di Züleyha e Yilmaz proseguirà, lui le racconterà che in Germania non avrà intenzione di lavorare in fabbrica, ma di avviare una nuova attività. Lo farà con i soldi ricavati dalla vendita dei suoi possedimenti a Hünkar: li ha nascosti da qualche parte e prima di partire per la Germania dovranno passare a prenderli.

L'avventura dei due ragazzi, però, non sarà destinata a proseguire: verranno fermati dalla polizia, che li condurrà subito in commissariato. A quanto pare qualcuno ha fatto la spia e ha bloccato la loro fuga con una denuncia.